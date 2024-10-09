Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

Від служби можуть звільнити військових, мобілізованих віком 18-25 років. У Верховній Раді розповіли про законопроєкт, що готується.

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На зараз цих бійців немає ким замінити / Колаж: Главред, фото: Сили територіальоної оборони, УНІАН

Депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років, заявила в етері Радіо Свобода членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

"Очевидно, що сьогодні Збройні сили не хочуть відпускати цих людей. Це не є критична кількість осіб, які були обмежено придатні і мобілізовані, з нашої точки зору. Тому депутати будуть реєструвати законопроєкт про право на звільнення", — висловилася вона.

Заступник голови Комітету Єгор Чернєв уточнив, зо на сьогодні підстав для демобілізації військових віком 18-25 років немає, бо їх "ніким замінити".

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За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

"Просто немає ким їх замінити", – цитує Чернєва LB.ua.

Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Демобілізація - останні новини

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада Україна заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян. Мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення "обмежено придатних у воєнний час" зі списку призовників до списку військовозобов’язаних.

При цьому у Раді і Кабміні доволі критично висловлюються про можливість демобілізації військових. За словами глави МВС Клименка, це може обернутися "просіданням фронту", чого не можна допустити.

"Я спілкувався з командирами, які перебувають на лінії вогню, на цю тему. Якщо ми демобілізуємо людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде фронт", і підрозділи будуть неповноцінними", - сказав він ще у червні.

Також тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку.

До слова, у квітні 2024 року положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію. Тоді, за даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Мобілізація в Україні - основні положення закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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