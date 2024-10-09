Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

Яна Ставська
9 жовтня 2024, 21:55
418
Від служби можуть звільнити військових, мобілізованих віком 18-25 років. У Верховній Раді розповіли про законопроєкт, що готується.
Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах
На зараз цих бійців немає ким замінити / Колаж: Главред, фото: Сили територіальоної оборони, УНІАН

Депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років, заявила в етері Радіо Свобода членкиня комітету ВР з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

"Очевидно, що сьогодні Збройні сили не хочуть відпускати цих людей. Це не є критична кількість осіб, які були обмежено придатні і мобілізовані, з нашої точки зору. Тому депутати будуть реєструвати законопроєкт про право на звільнення", — висловилася вона.

Заступник голови Комітету Єгор Чернєв уточнив, зо на сьогодні підстав для демобілізації військових віком 18-25 років немає, бо їх "ніким замінити".

відео дня

За його словами на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

"Просто немає ким їх замінити", – цитує Чернєва LB.ua.

Хто такий Єгор Чернєв?

Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.

З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

Демобілізація - останні новини

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада Україна заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян. Мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення "обмежено придатних у воєнний час" зі списку призовників до списку військовозобов’язаних.

При цьому у Раді і Кабміні доволі критично висловлюються про можливість демобілізації військових. За словами глави МВС Клименка, це може обернутися "просіданням фронту", чого не можна допустити.

"Я спілкувався з командирами, які перебувають на лінії вогню, на цю тему. Якщо ми демобілізуємо людей, які, наприклад, відслужили 2 роки, то в нас "просяде фронт", і підрозділи будуть неповноцінними", - сказав він ще у червні.

Також тривають дискусії щодо зниження мобілізаційного віку.

До слова, у квітні 2024 року положення про демобілізацію виключили із проекту закону про мобілізацію. Тоді, за даними ЗМІ, ініціатором виключення норм про демобілізацію із нового законопроекту про мобілізацію став головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах
Мобілізація в Україні - основні положення закону про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація ЗСУ Верховна Рада демобілізація мобілізація в армію Єгор Чернєв
Реклама

Головне за день

Більше
Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

23:13Україна
Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:43Україна
Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:16Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Експерти закликали зробити дірки в парканах до листопада: для чого це потрібно

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

Що означає дорожній знак "щит" та вигнута стрілка: має знати кожен водій

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

Гороскоп на завтра 10 жовтня: Овнам - успіх у кожній справі, Водоліям - непорозуміння

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

Останні новини

23:31

Путіністка Успенська втрачає концерти через свою позицію

23:27

Дірка в животі та немає пупка: путініста Сергія Жукова пошматували лікарі

23:13

Україна отримає перевагу над РФ: Умєров розкрив деталі передачі Францією Mirage 2000

22:58

Як прибрати неприємні запахи їжі із квартири: варто зробити одну річ із дверима

22:44

Куди зникла Віра Брежнєва - співачка вийшла на зв'язок із шанувальниками

Мобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СПМобілізація чоловіків 50+, бронювання та облік 17-річних: інтервʼю з офіцером Сумського ТЦК та СП
22:43

Росія випустила балістику по порту в Одеській області: є влучання в іноземне судно і загиблі

22:16

Такого давно не було: Україну атакує майже найсильніша магнітна буря

22:08

ЗСУ "точним влучанням" знищили базу зберігання "Шахедів" в РФ - ГенштабВідео

21:58

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16

Реклама
21:55

Демобілізація окремих категорій військових: у Раді розійшлися у прогнозах

21:52

Чоловік Саніної після 9 місяців мовчання та чуток про втечу вийшов на зв'язок

21:46

"Тромб": мовчун Леонід Агутін опинився на межі смерті - подробиці

21:15

Зеленський прокоментував зірвану зустріч "Рамштайн": причина очевидна

21:05

Взимку - до 18 годин без світла: в Міненерго спростували заяву ООН і зробили прогноз

20:50

Онука Софії Ротару зізналася, чим заробляє на лакшері-життя у США

20:30

Зеленського це обурило: розкрито деталі раптової перевірки Кабміном "броні"

20:14

РФ не зупиниться на Україні: Зеленський назвав країни, які стануть новими цілями Кремля

19:59

Чи зможуть росіяни форсувати річку Оскіл: Гетьман пояснив загрозу для ЗСУ

19:41

Пивоваров зі сльозами на очах розповів, що окупанти знищили його дімВідео

19:31

До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

Реклама
19:20

Глава Єврокомісії пройшлась по Орбану: прем'єра Угорщини розкритикували за підтримку РФ

19:17

Зеленський оголосив про перший пункт плану перемоги України у війні

19:13

Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

19:00

Яким може бути курс Гарріс і кому вона віддасть зовнішню політику СШАПогляд

18:59

У Росії закінчуються Су-57: у The Telegraph розкрили, чому РФ припинила виробництво

18:58

"Це жах, руки й ноги трясуться": в Києві школяр дивно пожартував у метро і зупинив рухВідео

18:29

Наступ "у лоб": росіяни найближчим часом почнуть потужну атаку на Курахове

18:20

Біди та хвороби обійдуть стороною: що потрібно спалити 10 жовтня - прикмети

18:13

Жовтень - місяць важливих рішень: у Зеленського зробили прогноз про терміни Рамштайна

18:08

В Україні зупинили бронювання працівників: що відомо про рішення Кабміну

18:02

Папа Римський зустрінеться з президентом Зеленським - що відомо про зустріч

17:58

У зірки популярного американського серіалу виявили рак

17:54

Коли почнуться реальні розмови про завершення війни - прогноз Зеленського

17:39

Виїсть навіть глибокий бруд: як очистити килим, не знімаючи з підлогиВідео

17:19

РФ за лічені дні піде в наступ на Запоріжжі: в ЗСУ розкрили підступний план ворога

17:13

ДРГ ворога виходили до Оскола: на Куп'янщині загострення, боєць ЗСУ зробив заяву

16:53

Погладшала на 8 кг: солістка А-студіо вийшла у світ

16:51

Зустріч групи у форматі "Рамштайн" терміново переноситься: чому Байден відклав поїздку

16:41

У Камалії новий роман - співачка поділилася подробицями

16:37

В разі вступу України до НАТО: в Угорщині почали лякати Третьою світовою війною

Реклама
16:37

Щурі будуть обходити десятою дорогою: які 3 рослини найкраще відганяють гризунів з саду

16:37

Ситуація змінюється щогодини: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у Торецьку

16:28

Екс-ураган і циклон Kirk "суне" на Європу: чи є загроза для областей України

16:21

Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

16:09

"Перемога" від Байдена з Гарріс і "план" Трампа: у чому головна проблема для України

16:09

Чарльзу зупиняють лікування від раку: що сталося

15:58

Новий бойфренд-військовий Лесі Нікітюк прокоментував службу дівчат в армії

15:55

"1+1 Україна" запустив кампанію на підтримку людей з інвалідністю і ментальними порушеннями

15:52

РФ атакувала Харків та область КАБами: пошкоджено понад десяток будинків

15:42

Україна уточнила роль Росії у другому Саміті миру: навіщо Київ запрошує Москву

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти