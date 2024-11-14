В Міноборони заговорили про демобілізацію: коли буде готовий законопроект - ЗМІ

Що сказав Костенко:
- Законопроєкт буде готовий в визначені терміни
- Які механізми звільнення військових будуть передбачені наразі невідомо
Міністерство оборони України планує до середини грудня цього року закінчити роботу над законопроєктом про демобілізацію. Про це в коментарі УП розповів секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.
За його словами Комітет подав офіційний запит до Міноборони щоб напрацювати визначення порядку та умови звільнення зі служби деяких категорій військових в умовах дії воєнного стану в Україні.
На днях у ВРУ отримали відповідь, що проєкт, згідно з планами Міністерства оборони, буде повністю готовий до визначеного парламентом терміну, тобто 18 грудня 2024 року.
Водночас Костенко не прокоментував деталей щодо можливих механізмів звільнення військовослужбовців, адже наразі невідомо, які варіанти розглядають у Міноборони.
Демобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років. Однак на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.
Згодом, 13 листопада, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який передбачав можливість звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.
Напередодні народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що вимагати внесення законопроєкту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії за нинішніх умов — це крок, який може призвести до втрати державності.
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Хто такий Роман Костенко
Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.
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