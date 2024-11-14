В Міноборони заговорили про демобілізацію: коли буде готовий законопроект - ЗМІ

Передбачається, що будуть визначені умови та порядок звільнення від служби.

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Деталі проєкту наразі не розголошуються / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, rada.gov.ua

Що сказав Костенко:

Законопроєкт буде готовий в визначені терміни

Які механізми звільнення військових будуть передбачені наразі невідомо

Міністерство оборони України планує до середини грудня цього року закінчити роботу над законопроєктом про демобілізацію. Про це в коментарі УП розповів секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.

За його словами Комітет подав офіційний запит до Міноборони щоб напрацювати визначення порядку та умови звільнення зі служби деяких категорій військових в умовах дії воєнного стану в Україні.

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На днях у ВРУ отримали відповідь, що проєкт, згідно з планами Міністерства оборони, буде повністю готовий до визначеного парламентом терміну, тобто 18 грудня 2024 року.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Водночас Костенко не прокоментував деталей щодо можливих механізмів звільнення військовослужбовців, адже наразі невідомо, які варіанти розглядають у Міноборони.

Демобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що депутати готують законопроєкт про демобілізацію обмежено придатних військових, які були мобілізовані у віці 18-25 років. Однак на закритому засіданні Міноборони та Генштабу повідомили, що темпи мобілізації для звільнення зі служби цієї категорії недостатні.

Згодом, 13 листопада, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не підтримав законопроєкт №12147, який передбачав можливість звільнення зі служби обмежено придатних військовослужбовців віком до 25 років.

Напередодні народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що вимагати внесення законопроєкту про демобілізацію зі встановленням термінів служби в армії за нинішніх умов — це крок, який може призвести до втрати державності.

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Хто такий Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

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