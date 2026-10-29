Українців можуть позбавити навіть єдиного житла: кому загрожує покарання

При щомісячній оплаті за комунальні послуги у розмірі 6 тис. грн для накопичення критичного боргу знадобиться кілька років несплати.

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В Україні можуть вилучати житло за борги / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні діє підвищений поріг комунальної заборгованості

Житло можуть вилучати за значні борги за комунальні послуги

З 23 жовтня в Україні діє підвищений поріг заборгованості за комунальні послуги, при перевищенні якого може бути вилучено єдине житло.

Тепер замість 170 тис. грн він становить понад 430 тис. грн, повідомляє Міністерство юстиції.

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"Отже, щоб у вас відібрали єдине житло, треба дуже постаратися накопичити борги за комунальні послуги. Таких комунальних боржників буквально одиниці. Тобто за комунальні борги в 99,999% випадків єдине житло відбирати не будуть. Тут я хочу заспокоїти людей", – цитує відомство заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

Умова вилучення житла: що відомо

Відповідні положення передбачені законом № 4833-IX. За розрахунками Мін'юсту, при щомісячній платі за комунальні послуги в розмірі 6 тис. грн для накопичення такого боргу знадобиться шість років несплати. Водночас навіть перевищення цієї суми не означає автоматичного вилучення житла.

Закон також гарантує додатковий захист єдиного житла військовослужбовців, а для боржників за житлово-комунальні послуги на територіях активних бойових дій та тимчасово окупованих територіях - окремі гарантії під час виконавчого провадження.

Хто потрапить до реєстру боржників і чи вилучатимуть житло: важливі зміни

Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає масштабне оновлення системи стягнення заборгованостей в Україні. Однією з головних змін стане переведення виконавчого провадження в цифровий формат. Передбачається, що єдина електронна система забезпечить оперативну взаємодію виконавчих органів, банківських установ, державних реєстрів та нотаріусів із можливістю обміну інформацією в режимі реального часу. Завдяки цьому виконавці зможуть швидше виявляти банківські рахунки боржників, накладати на них арешт і розпочинати процедуру стягнення грошових коштів, скоротивши час на проходження необхідних етапів.

Як раніше повідомляв "Главред", в Україні розпочався перерахунок пенсій для частини українців, який торкнувся отримувачів виплат з урахуванням стажу та оновлених показників. Такі рішення залишаються частиною ширшої політики перегляду соціальної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні змінили механізм отримання державних виплат для сімей з дітьми. Тепер усі дитячі допомоги надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок "Дія.Картка".

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Про джерело: Міністерство юстиції України Міністерство юстиції України - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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