"Одразу почала ревнувати": Горова вперше розповіла про зради Потапа з Каменських

Ірина Горова зізналася, що одразу помітила інтерес чоловіка до ефектної співачки.

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Ірина Горова про зради Потапа / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Настя Каменських

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Яким було перше враження Ірини Горової від Насті Каменських

Як продюсерка дізналася про зради Потапа

Відома українська продюсерка Ірина Горова в інтерв’ю Раміні Есхакзай відверто розповіла, як переживала зради колишнього чоловіка, репера Потапа, з його колегою по дуету Настею Каменських.

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За словами Горової, коли вона вперше побачила ефектну Настю Каменських, інтуїція одразу підказала їй, що між співачкою та Потапом може виникнути романтичний зв’язок. Хоча в той період у шлюбі пари панували кохання та підтримка, Ірина з першого погляду почала ревнувати.

Ірина Горова - інтерв’ю / скрін з відео

"Я не знаю, як це пояснити… Будьмо чесними, Настя - дуже ефектна. Коли я вперше її побачила, це був клуб "Динамо", вона зустрічалася зі своїм хлопцем Вовою. Вони ще не були в дуеті, а я її побачила. Льоша каже: "Я, мабуть, буду з нею в дуеті". Я відразу зрозуміла, що щось буде. Але у нас тоді було кохання, підтримка, я відразу почала ревнувати. Для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період, але жінки відчувають енергетично", - згадала продюсерка.

Коли між артистами спалахнув роман, Горова опинилася у справжньому емоційному хаосі. Вона помічала промовисті погляди під час зйомок кліпів, а також нічні листування чоловіка, які він намагався приховати від неї.

Потап і Настя Каменських - як починався роман / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Коли все це починає відбуватися, ти опиняєшся в хаосі. Ніхто не підходить до тебе й не каже, що це відбувається. Ти починаєш з якихось повідомлень вночі. Чоловіки листуються - у туалеті. Ти розумієш, що, хоч би що тобі казали - що він грав у футбол, з кимось там листувався, - ти все одно розумієш. У нас були такі двері, що ти бачиш, коли там світиться екран телефону. Ти проходиш, дивишся, і тебе охоплює буря", - відверто поділилася Ірина.

Незважаючи на біль і спроби зберегти сім’ю, продюсерка зрозуміла, що ситуація стала незворотною, і рішуче поставила крапку у стосунках. Коли Потап навіть запропонував розпустити дует заради збереження шлюбу, Ірина відмовилася від цього кроку, не бажаючи, щоб чоловік згодом звинувачував її у втраті улюбленої справи.

Потап та Ірина Горова з сином / фото: Сьогодні

"Я зрозуміла, що це брехня, і він мене ненавидітиме за те, що закрила те, що він так любить. Сказала, що ні, я не хочу бути в цьому, а ти йди так, як ти йдеш", - підсумувала Горова.

Нагадаємо, Ірина Горова та Потап перебували у шлюбі з 1999 року, а 2008-го у них народився син Андрій. Подружжя офіційно оформило розлучення у 2014 році, хоча фактично не жило разом з 2011-го. Через роки Потап сам зізнався, що його роман із Каменських почався ще у 2010 році.

Ірина Горова / інфографіка: Главред

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Також нове відео співачки Камалії в Instagram викликало хвилю критичних коментарів. Підписники різко засудили артистку за зйомки розважального контенту з піснею "Самбука" на бронетранспортері у військовому спорядженні, вважаючи такий контраст недоречним.

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Про персону: Ірина Горова Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу став гурт Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в ролі продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки у продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Время і Стекло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп-проєкт U_C.

З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

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