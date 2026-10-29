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"Одразу почала ревнувати": Горова вперше розповіла про зради Потапа з Каменських

Христина Трохимчук
29 жовтня 2026, 13:16
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Ірина Горова зізналася, що одразу помітила інтерес чоловіка до ефектної співачки.
Ірина Горова про зради Потапа
Ірина Горова про зради Потапа / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

  • Яким було перше враження Ірини Горової від Насті Каменських
  • Як продюсерка дізналася про зради Потапа

Відома українська продюсерка Ірина Горова в інтерв’ю Раміні Есхакзай відверто розповіла, як переживала зради колишнього чоловіка, репера Потапа, з його колегою по дуету Настею Каменських.

відео дня

За словами Горової, коли вона вперше побачила ефектну Настю Каменських, інтуїція одразу підказала їй, що між співачкою та Потапом може виникнути романтичний зв’язок. Хоча в той період у шлюбі пари панували кохання та підтримка, Ірина з першого погляду почала ревнувати.

Ірина Горова - інтерв’ю
Ірина Горова - інтерв’ю / скрін з відео

"Я не знаю, як це пояснити… Будьмо чесними, Настя - дуже ефектна. Коли я вперше її побачила, це був клуб "Динамо", вона зустрічалася зі своїм хлопцем Вовою. Вони ще не були в дуеті, а я її побачила. Льоша каже: "Я, мабуть, буду з нею в дуеті". Я відразу зрозуміла, що щось буде. Але у нас тоді було кохання, підтримка, я відразу почала ревнувати. Для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період, але жінки відчувають енергетично", - згадала продюсерка.

Коли між артистами спалахнув роман, Горова опинилася у справжньому емоційному хаосі. Вона помічала промовисті погляди під час зйомок кліпів, а також нічні листування чоловіка, які він намагався приховати від неї.

Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських - як починався роман / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Коли все це починає відбуватися, ти опиняєшся в хаосі. Ніхто не підходить до тебе й не каже, що це відбувається. Ти починаєш з якихось повідомлень вночі. Чоловіки листуються - у туалеті. Ти розумієш, що, хоч би що тобі казали - що він грав у футбол, з кимось там листувався, - ти все одно розумієш. У нас були такі двері, що ти бачиш, коли там світиться екран телефону. Ти проходиш, дивишся, і тебе охоплює буря", - відверто поділилася Ірина.

Незважаючи на біль і спроби зберегти сім’ю, продюсерка зрозуміла, що ситуація стала незворотною, і рішуче поставила крапку у стосунках. Коли Потап навіть запропонував розпустити дует заради збереження шлюбу, Ірина відмовилася від цього кроку, не бажаючи, щоб чоловік згодом звинувачував її у втраті улюбленої справи.

Потап та Ірина Горова з сином
Потап та Ірина Горова з сином / фото: Сьогодні

"Я зрозуміла, що це брехня, і він мене ненавидітиме за те, що закрила те, що він так любить. Сказала, що ні, я не хочу бути в цьому, а ти йди так, як ти йдеш", - підсумувала Горова.

Нагадаємо, Ірина Горова та Потап перебували у шлюбі з 1999 року, а 2008-го у них народився син Андрій. Подружжя офіційно оформило розлучення у 2014 році, хоча фактично не жило разом з 2011-го. Через роки Потап сам зізнався, що його роман із Каменських почався ще у 2010 році.

Ірина Горова
Ірина Горова / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що на війні проти російських окупантів загинув брат переможця кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Павла Серветника. 37-річний захисник Максим віддав життя в боях за Україну, у нього залишилася маленька дитина.

Також нове відео співачки Камалії в Instagram викликало хвилю критичних коментарів. Підписники різко засудили артистку за зйомки розважального контенту з піснею "Самбука" на бронетранспортері у військовому спорядженні, вважаючи такий контраст недоречним.

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Про персону: Ірина Горова

Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу став гурт Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в ролі продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки у продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Время і Стекло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп-проєкт U_C.
З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.

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