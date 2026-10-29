"Одразу почала ревнувати": Горова вперше розповіла про зради Потапа з Каменських

Ви дізнаєтеся:
- Яким було перше враження Ірини Горової від Насті Каменських
- Як продюсерка дізналася про зради Потапа
Відома українська продюсерка Ірина Горова в інтерв’ю Раміні Есхакзай відверто розповіла, як переживала зради колишнього чоловіка, репера Потапа, з його колегою по дуету Настею Каменських.
За словами Горової, коли вона вперше побачила ефектну Настю Каменських, інтуїція одразу підказала їй, що між співачкою та Потапом може виникнути романтичний зв’язок. Хоча в той період у шлюбі пари панували кохання та підтримка, Ірина з першого погляду почала ревнувати.
"Я не знаю, як це пояснити… Будьмо чесними, Настя - дуже ефектна. Коли я вперше її побачила, це був клуб "Динамо", вона зустрічалася зі своїм хлопцем Вовою. Вони ще не були в дуеті, а я її побачила. Льоша каже: "Я, мабуть, буду з нею в дуеті". Я відразу зрозуміла, що щось буде. Але у нас тоді було кохання, підтримка, я відразу почала ревнувати. Для мене це було з першого погляду. Це був дуже складний період, але жінки відчувають енергетично", - згадала продюсерка.
Коли між артистами спалахнув роман, Горова опинилася у справжньому емоційному хаосі. Вона помічала промовисті погляди під час зйомок кліпів, а також нічні листування чоловіка, які він намагався приховати від неї.
"Коли все це починає відбуватися, ти опиняєшся в хаосі. Ніхто не підходить до тебе й не каже, що це відбувається. Ти починаєш з якихось повідомлень вночі. Чоловіки листуються - у туалеті. Ти розумієш, що, хоч би що тобі казали - що він грав у футбол, з кимось там листувався, - ти все одно розумієш. У нас були такі двері, що ти бачиш, коли там світиться екран телефону. Ти проходиш, дивишся, і тебе охоплює буря", - відверто поділилася Ірина.
Незважаючи на біль і спроби зберегти сім’ю, продюсерка зрозуміла, що ситуація стала незворотною, і рішуче поставила крапку у стосунках. Коли Потап навіть запропонував розпустити дует заради збереження шлюбу, Ірина відмовилася від цього кроку, не бажаючи, щоб чоловік згодом звинувачував її у втраті улюбленої справи.
"Я зрозуміла, що це брехня, і він мене ненавидітиме за те, що закрила те, що він так любить. Сказала, що ні, я не хочу бути в цьому, а ти йди так, як ти йдеш", - підсумувала Горова.
Нагадаємо, Ірина Горова та Потап перебували у шлюбі з 1999 року, а 2008-го у них народився син Андрій. Подружжя офіційно оформило розлучення у 2014 році, хоча фактично не жило разом з 2011-го. Через роки Потап сам зізнався, що його роман із Каменських почався ще у 2010 році.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що на війні проти російських окупантів загинув брат переможця кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали" Павла Серветника. 37-річний захисник Максим віддав життя в боях за Україну, у нього залишилася маленька дитина.
Також нове відео співачки Камалії в Instagram викликало хвилю критичних коментарів. Підписники різко засудили артистку за зйомки розважального контенту з піснею "Самбука" на бронетранспортері у військовому спорядженні, вважаючи такий контраст недоречним.
Читайте також:
- Камалія знялася на БТР у військовій формі й потрапила у скандал - що вона відповіла
- Названо причину смерті Гайден Панеттьєрі: розслідування завершено
- "Сильно захворіла": Олена Тополя ухвалила складне рішення
Про персону: Ірина Горова
Ірина Горова – співзасновниця продюсерського центру та генеральна директорка Pomitni. У 2009 році разом з Олексієм Потапенком (Потап) заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment. Ірина зайнялася управлінською та фінансовою стороною бізнесу. Першими артистами лейблу став гурт Потап і Настя (до 2017 року). У цей період Ірина виступає в ролі продюсера телевізійного проєкту "Зірка + Зірка". У наступні роки у продюсерському центрі з’явилися нові артисти: гурт "Время і Стекло" (до 2020 року), гурт MOZGI, співачка Michelle Andrade, альтернативна співачка INGRET, хіп-хоп-проєкт U_C.
З 2018 року Ірина стає CEO та генеральним директором групи компаній Mozgi Group.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред