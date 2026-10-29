Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

Під час екстрених відключень графіки не діють, нагадали у ДТЕК.

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Стало відомо про екстрені відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Екстрені відключення запроваджено у двох районах Києва

Звичайні графіки відключень не діють

У частині Голосіївського та Соломенського районів Києва введено екстрені відключення електроенергії у четвер вранці, 29 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні компанії-постачальника ДТЕК, з посиланням на відповідне розпорядження НЕК "Укренерго".

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"Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться в повідомленні енергохолдингу.

Крім того, у ДТЕК також пообіцяли інформувати споживачів про подальші зміни.

/ ДТЕК

Українці можуть зіткнутися з перебоями у водопостачанні під час відключень

Як раніше повідомляло видання "Главред" з посиланням на директора асоціації "Укрводоканал-екологія" Олександра Шкіня, під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки подачі води.

За його словами, резервні джерела живлення дозволяють підтримувати тиск у водопровідних мережах, однак їхньої потужності може виявитися недостатньо для забезпечення водою верхніх поверхів багатоповерхових будинків.

/ Главред

Відключення електроенергії в Україні - новини за темою

Нагадаємо, "Главред" писав, що в деяких регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Також обмеження на споживання діятимуть для промисловості та бізнесу.

Раніше повідомлялося, що в Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер графік формується окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Напередодні стало відомо, що тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже доби - до 18 годин, у разі реалізації найгіршого сценарію.

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Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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