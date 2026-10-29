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Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Анна Косик
29 жовтня 2026, 07:40оновлено 29 жовтня, 08:52
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Сонце приготувало для метеочутливих людей неприємний "сюрприз" наприкінці другого місяця осені.
Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм
Прогноз магнітних бур 29-31 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Як змінюватиметься геомагнітна активність до кінця поточного місяця
  • Коли почнеться магнітна буря

В останні дні жовтня у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття через нову магнітну бурю червоного рівня. Про це свідчать дані meteoagent.

Сьогодні, 29 жовтня, К-індекс 2,9, сонячний спалах В2 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Але завтра ситуація почне змінюватися.

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30 жовтня К-індекс 4,3 підвищиться до жовтого рівня, а в останній день місяця, 31 жовтня - показник дорівнюватиме 5, що означає магнітну бурю червоного рівня.

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм
Геомагнітна активність 29-31 жовтня / фото: скріншот

Ці дані підтвердила і Британська геологічна служба. Дослідники повідмили про магнітну бурю рівня G1, яка почнеться 30-31 жовтня. Але наразі невідомо, чи буде вона затяжною.

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм
Магнітна буря 30-31 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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