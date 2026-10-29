Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Сонце приготувало для метеочутливих людей неприємний "сюрприз" наприкінці другого місяця осені.

https://glavred.net/synoptic/zemlyu-ohvatit-magnitnaya-burya-krasnogo-urovnya-kogda-nachnetsya-5-ballnyy-shtorm-10807850.html Посилання скопійоване

Прогноз магнітних бур 29-31 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Як змінюватиметься геомагнітна активність до кінця поточного місяця

Коли почнеться магнітна буря

В останні дні жовтня у метеочутливих людей може погіршитися самопочуття через нову магнітну бурю червоного рівня. Про це свідчать дані meteoagent.

Сьогодні, 29 жовтня, К-індекс 2,9, сонячний спалах В2 та резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, на зеленому рівні. Але завтра ситуація почне змінюватися.

відео дня

30 жовтня К-індекс 4,3 підвищиться до жовтого рівня, а в останній день місяця, 31 жовтня - показник дорівнюватиме 5, що означає магнітну бурю червоного рівня.

Геомагнітна активність 29-31 жовтня / фото: скріншот

Ці дані підтвердила і Британська геологічна служба. Дослідники повідмили про магнітну бурю рівня G1, яка почнеться 30-31 жовтня. Але наразі невідомо, чи буде вона затяжною.

Магнітна буря 30-31 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

головний біль

запаморочення

нудота

біль в області серця

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;

Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;

Регулярно провітрювати кімнати.

Читайте також:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред