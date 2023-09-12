'Іншого варіанту не існує': Буданов розкрив, як закінчиться війна в Україні

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про завершення війни в Україні і назвав єдиний можливий варіант.
"Щодо моєї особистої позиції - це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя. Прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами і ударами безпілотників буде продовжуватись. Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", - наголосив Буданов під час обговорення на "Ялтинській Європейській Стратегії".
Завершення війни в Україні
Нагадаємо, що Буданов дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.
Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу.
Генерал розповів про потужне просування ЗСУ. Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив Тарнавський.
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