'Іншого варіанту не існує': Буданов розкрив, як закінчиться війна в Україні

У ГУР повідомили про найбільш ймовірний варіант завершення повномасштабної війни в Україні.

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Буданов розповів, як закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 17 ОТБР імені Пестушко, скріншот: Youtube

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про завершення війни в Україні і назвав єдиний можливий варіант.

"Щодо моєї особистої позиції - це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя. Прикордонні сутички ніколи не зупиняться, обмін ракетними ударами і ударами безпілотників буде продовжуватись. Щоб це зупинити, треба повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років", - наголосив Буданов під час обговорення на "Ялтинській Європейській Стратегії".

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, що Буданов дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою. За його словами, росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

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Сотник розповів, що війна в Україні закінчиться раптово. Експерт вважає, що Путін буде затягувати і вимотувати війну в Україні. Він буде сподіватися на те, що наступним президентом США стане Трамп, і тоді Україні обріжуть всю допомогу.

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