У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

Російська ППО намагалася відбити атаку у понад 10 областях та двох республіках.

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Україна вночі масовано атакувала Росію / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, t.me/astrapress

Коротко:

В Москві скаржаться на наймасштабнішу нічну атаку дронів

Через загрозу БПЛА у Москві ввели обмеження в аеропортах

У Башкортостані безпілотники атакували БСК

У ніч на 29 жовтня українські безпілотники атакували 14 областей країни-агресора Росії, а також Республіку Башкортостан та Удмуртську Республіку. Про це повідомило Міноборони РФ.

У Росії назвали цю атаку дронів наймасштабнішою з початку війни проти України. Сили ППО РФ нібито перехопили і знищили 1214 безпілотників. Лише в напрямку Москви та області летіли 613 БПЛА, з яких 231 нібито збили на підльоті до міста.

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Атака на російську столицю

Дрони атакували Москву і Підмосков'я ще з вечора 28 жовтня. Російські ЗМІ повідомляли про обмеження на прийом та виліт бортів в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.

Пізніше стало відомо, що щонайменше два літаки, що летіли з Туреччини до Москви, повернули назад через обмеження у Внуково.

Атака на Пермь

У Пермі сирена повітряної тривоги пролунала близько 6:30 29 жовтня, а невдовзі після цього у деяких навчальних закладах оголосили про евакуацію. Зокрема, за даними Astra, у Пермському державному університеті призупинили заняття до скасування безпілотної небезпеки.

"Фіксація БПЛА над Пермським краєм. Ідуть одразу з трьох напрямків", - писали росіяни в місцевих Telegram-каналах.

Атака на Башкортостан

Після атаки на Башкортостан, яка тривала з ночі, піднявся дим над Башкирською содовою компанією (БСК) у Стерлітамаку. Це єдине у РФ виробництво унікального компонента для бронематеріалів.

OSINT-аналітики ASTRA зазначили, що АТ "Башкирська содова компанія" - це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43%).

Дрон "Лютий" - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Як Україна може використовувати удари вглиб РФ для власного захисту

Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя.

Подібний підхід він називає "іранським захистом". Його суть, як зазначає експерт, полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вранці 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там помітили спершу проліт дронів, а потім в небі над містом з'явилися хмари диму.

Раніше, ввечері 27 жовтня, в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату.

Напередодні, вранці 26 жовтня, безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

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