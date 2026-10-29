У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

Коротко:
- В Москві скаржаться на наймасштабнішу нічну атаку дронів
- Через загрозу БПЛА у Москві ввели обмеження в аеропортах
- У Башкортостані безпілотники атакували БСК
У ніч на 29 жовтня українські безпілотники атакували 14 областей країни-агресора Росії, а також Республіку Башкортостан та Удмуртську Республіку. Про це повідомило Міноборони РФ.
У Росії назвали цю атаку дронів наймасштабнішою з початку війни проти України. Сили ППО РФ нібито перехопили і знищили 1214 безпілотників. Лише в напрямку Москви та області летіли 613 БПЛА, з яких 231 нібито збили на підльоті до міста.
Атака на російську столицю
Дрони атакували Москву і Підмосков'я ще з вечора 28 жовтня. Російські ЗМІ повідомляли про обмеження на прийом та виліт бортів в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковське.
Пізніше стало відомо, що щонайменше два літаки, що летіли з Туреччини до Москви, повернули назад через обмеження у Внуково.
Атака на Пермь
У Пермі сирена повітряної тривоги пролунала близько 6:30 29 жовтня, а невдовзі після цього у деяких навчальних закладах оголосили про евакуацію. Зокрема, за даними Astra, у Пермському державному університеті призупинили заняття до скасування безпілотної небезпеки.
"Фіксація БПЛА над Пермським краєм. Ідуть одразу з трьох напрямків", - писали росіяни в місцевих Telegram-каналах.
Атака на Башкортостан
Після атаки на Башкортостан, яка тривала з ночі, піднявся дим над Башкирською содовою компанією (БСК) у Стерлітамаку. Це єдине у РФ виробництво унікального компонента для бронематеріалів.
OSINT-аналітики ASTRA зазначили, що АТ "Башкирська содова компанія" - це один з найбільших хімічних комплексів Росії, що займає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ "Росхім", якому належить контрольний пакет акцій (57,43%).
Як Україна може використовувати удари вглиб РФ для власного захисту
Главред писав, що за словами військового експерта Романа Світана, Україна може стримувати російські удари по своїй території через ураження ключових об’єктів у Москві. Для реалізації такого сценарію Києву потрібна балістична зброя.
Подібний підхід він називає "іранським захистом". Його суть, як зазначає експерт, полягає у використанні далекобійної зброї для тиску на найбільш чутливі для противника точки.
Удари вглиб Росії - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що вранці 29 жовтня росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там помітили спершу проліт дронів, а потім в небі над містом з'явилися хмари диму.
Раніше, ввечері 27 жовтня, в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату.
Напередодні, вранці 26 жовтня, безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст.
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Про джерело: Міністерство оборони Росії
Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.
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