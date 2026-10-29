Переговори щодо України можуть відкласти: у Кремлі назвали несподівану причину

У Кремлі поки що не визначили дату зустрічі, а ймовірність її проведення в листопаді стає дедалі менш очевидною.

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Переговори щодо України можуть відкласти / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Зеленський сподівається, що переговори можуть відбутися в Абу-Дабі з 6 по 10 листопада

У РФ заявляють, що подальші плани залежатимуть від ситуації на фронті

Проведення наступного раунду тристоронніх переговорів щодо припинення війни Росії проти України залишається під питанням через ситуацію на Близькому Сході. У Кремлі поки що не визначили дату зустрічі, а можливість її проведення в листопаді стає менш очевидною. Про це повідомляє Reuters з посиланням на помічника російського диктатора Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив надію, що переговори можуть відбутися в Абу-Дабі з 6 по 10 листопада. Однак російська сторона поки що не запропонувала конкретних термінів проведення зустрічі.

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За словами Ушакова, подальші плани залежатимуть як від обстановки на фронті, так і від загальної міжнародної ситуації.

"Усе залежатиме від обстановки на полі бою та ситуації загалом. Ви бачите, що зараз відбувається на Близькому Сході. Це просто не дозволяє провести зустріч у найближчому майбутньому", - заявив представник Кремля.

Чи братимуть участь у переговорах європейські країни

Ушаков також прокоментував можливість участі європейських представників у наступному раунді переговорів. За його словами, це питання не обговорювалося, а домовленість поки що стосується виключно тристоронніх консультацій за участю Росії, України та США.

"Про це взагалі не йдеться, нічого подібного не розглядається. Наразі є лише домовленість про відновлення тристоронніх консультацій за участю представників Росії, України та Сполучених Штатів", - підкреслив він.

При цьому, як нагадує Reuters, ще минулих вихідних Ушаков заявляв про необхідність залучення Європи до обговорення мирного врегулювання. Тоді він зазначав, що позиція європейських країн може мати вирішальне значення.

Кремль відкидає перемир’я: ISW оцінив позицію Москви напередодні переговорів

Кремль не демонструє готовності погодитися на повне або часткове припинення вогню в Україні напередодні тристоронніх переговорів, запланованих на 10 листопада в Абу-Дабі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виявили ознак зміни позиції Москви щодо пропозицій Києва та Вашингтона. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Україна планує порушити питання про припинення бойових дій під час зустрічі представників трьох країн. Однак публічні заяви російських чиновників напередодні переговорів не свідчать про перегляд підходу Москви.

Аналітики вивчили висловлювання прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова та помічника російського диктатора Юрія Ушакова. На думку ISW, їхні коментарі підтверджують відсутність змін у позиції російської влади.

"Недавні заяви Пєскова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню", - підкреслили аналітики ISW.

Мирні переговори - останні новини

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Київ разом із Вашингтоном домагається, щоб новий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі відбувся щонайменше на тиждень раніше. Наразі зустріч орієнтовно запланована на період після проміжних виборів до Конгресу США, приблизно з 10 листопада.

Росія відмовилася підтвердити, що тристоронні мирні переговори між США, РФ та Україною відбудуться в Абу-Дабі. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав розмови про зустріч у столиці ОАЕ передчасними, хоча раніше Москва сама розглядала це місто як майданчик для контактів делегацій, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Про особу: Юрій Ушаков Юрій Ушаков – російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова – зовнішня політика. У період з 1996 по 1998 рік був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 по 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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