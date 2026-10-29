Названо причину смерті Хайден Панеттьєрі: розслідування завершено

Правоохоронці офіційно закрили справу через два місяці після того, як 16 серпня актрису знайшли непритомною в орендованому будинку.

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У США завершили розслідування смерті Гайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Гайден Панеттьєрі

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Під час огляду місця події слідчі знайшли сині таблетки

Причиною смерті актриси став токсичний вплив кількох речовин

Американська поліція завершила розслідування смерті 36-річної актриси Хайден Панеттьєрі, колишньої нареченої українського боксера Володимира Кличка. Експерти дійшли висновку, що вона померла внаслідок нещасного випадку, спричиненого токсичним впливом кількох речовин. Про це повідомляє E! News з посиланням на поліцію Грінвілла, штат Південна Кароліна.

Правоохоронці офіційно закрили справу через два місяці після того, як 16 серпня актрису виявили без свідомості в орендованому будинку.

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У заяві поліцейського департаменту Грінвілла від 28 жовтня йдеться, що висновок про випадковий характер смерті було зроблено на підставі висновку судово-медичного експерта та результатів розслідування.

Згідно з висновком коронера округу Грінвілл, причиною смерті Панеттьєрі став токсичний вплив фентанілу та чотирьох інших речовин. Серед них - 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол і кветіапін.

Що виявили в будинку актриси

Під час огляду місця події слідчі знайшли сині таблетки, які зовні імітували рецептурні препарати. Лабораторний аналіз показав, що вони містили фентаніл. Крім того, у будинку виявили білий порошок, який знаходився у футлярі для сонцезахисних окулярів.

Згідно з матеріалами поліції, 16 серпня бойфренд актриси Брайан Хікерсон та його брат Зак викликали екстрені служби, виявивши Панеттьєрі без свідомості. Медики, які прибули на місце, констатували зупинку серця. О 14:32 смерть актриси було офіційно підтверджено.

Хайден Панеттьєрі розповідала про боротьбу із залежністю

Раніше актриса публічно говорила про проблеми з алкогольною та опіоїдною залежністю. У своїх мемуарах "Це я: Розплата", опублікованих у 2026 році, Панеттьєрі також розповідала, що лікар попереджав її про серйозну загрозу для життя, якщо вона не припинить вживати алкоголь.

Як померла Хайден Панеттьєрі

Американська актриса Хайден Панеттьєрі здобула світову популярність завдяки ролям у серіалі "Герої" та франшизі "Крик". Вона тривалий час перебувала у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком. У колишньої пари є спільна дочка Кайя-Євдокія, яка народилася у 2014 році.

Хайден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна. Згідно з висновком коронера, смерть актриси була визнана нещасним випадком, спричиненим токсичним впливом кількох речовин.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Хейден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком; їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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