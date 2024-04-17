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На саміті ЄС лідери країн обговорять світові війни: у Politico розкрили деталі

Юлія Закрепа
17 квітня 2024, 15:20
Лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну близькосхідну війну.
На саміті ЄС лідери країн обговорять світові війни: у Politico розкрили деталі
На саміті ЄС обговорюватимуть ситуацію на Близькому Сходу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Стратком ЗСУ

На саміті лідерів країн Європейського союзу два світових конфлікти змагатимуться за увагу - війни в Україні та на Близькому Сході. Західні експерти вважають, що ймовірно, більше уваги приділятиме конфлікт на Близькому Сході, ніж Україна.

ЄС, схоже, має намір пройти через дипломатичні процедури, щоб здатися глобальною державою, яка може похитнути сумнозвісного впертого прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, передає видання Politico .

Лідери 27 країн спробують переконати Ізраїль не розв'язувати повномасштабну близькосхідну війну, напавши на Іран, звернуться з проханням уникнути ще більшої пожежі в Лівані, а деякі європейські країни наполягатимуть на введенні ще більших санкцій проти Ірану.

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Згідно з проєктом висновків Ради ЄС, вони закличуть "усі сторони проявляти максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких дій, які можуть посилити напруженість у регіоні". Це не змусить тремтіти ні ізраїльтян, ні іранців.

Якщо у будь-якої країни ЄС і є скромні важелі впливу, то це Франція, яка приєдналася до США і Великої Британії, щоб допомогти протистояти іранському шквалу з 300 безпілотників і ракет, випущених у суботу. Перевага Парижа в тому, що він є частиною антиіранської коаліції, полягає у спробі стримати ізраїльських яструбів, але немає жодних сумнівів у тому, що саме послання президента США Джо Байдена дійсно має значення.

Вступ України до Європейського Союзу

Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія.

ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав.

24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Нагадаємо, що Україна може недоотримати військову допомогу від ЄС. Україна ризикує недоотримати необхідну зброю від Євросоюзу попри те, що західні партнери мають можливість заповнити цю прогалину у поставках.

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей. Використання доходів від заарештованих російських грошей на користь України користується підтримкою серед урядів країн ЄС - але аж ніяк не серед усіх.

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