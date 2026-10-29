Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ

Анна Косик
29 жовтня 2026, 08:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Окупанти вкотре використовують режим тиші для власних військових цілей.
Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ
Після припинення вогню обстріли правобережжя Херсонщини можуть суттєво посилитися / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот з відео

Що повідомив військовий:

  • РФ використовує режим тиші на Херсонщині для перегрупування
  • Після закінчення перемир'я ситуація у Херсонській області загостриться
  • Окупанти, найімовірніше, планують посилити удари вглиб правобережжя

Окупаційна армія країни-агресора Росії використовує перемир'я на Херсонщині для перегрупування своїх підрозділів. Про це у Telegram повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

За даними військового, росіяни підтягують розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру ближче до Дніпра для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного Україні правого берега Дніпра.

відео дня

"Обстановка по закінченню перемирʼя однозначно загостриться", - наголосив він.

"Алекс" припускає, що положення українських військових після закінчення режиму тиші ускладниться. Також він не виключає активність десантних груп РФ через Дніпро.

Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ
Олешки / Інфографіка: Главред

Для чого РФ перемир'я в Олешках - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного експерта Володимира Манько, російські окупанти можуть скористатися режимом припинення вогню в Олешках, щоб посилити свої військові позиції в місті.

Також після евакуації цивільних російські війська можуть спробувати збільшити кількість особового складу в місті. Якщо це їм вдасться, тоді вони будуть пропонувати такі самі операції і на інших ділянках, де їм, можливо, теж вдасться покращити тактичне становище на землі.

Режим тиші на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запровадила режим тиші у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначав, що припинення вогню є частиною гуманітарної місії, яку Україна проводить спільно з російським уповноваженим з прав людини Яною Лантратовою. Посередником і координатором процесу виступає перша леді США Меланія Трамп.

Досі російські військові дотримувалися режиму тиші, а українська морська піхота продовжує стежити за ситуацією та контролювати оперативну обстановку в районі проведення гуманітарної місії.

Інші новини:

Про персону: лейтенант "Алекс"

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" - Олександра, офіцер та автор Telegram-каналу "Офіцер".

"Алекс" навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальому закладі. Після цього він почав захищати Україну на фронті, а повномасштабне вторгнення зустріч у Харкові, пише "Фокус".

Нині Telegram-канал військового налічує понад 180 тисяч підписників. У ньому він висвітлює новини з фронту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я війна в Україні новини Херсона Херсонська область режим припинення вогню Олешки річка Дніпро Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

10:28Світ
Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

09:20Регіони
Переговори щодо України можуть відкласти: у Кремлі назвали несподівану причину

Переговори щодо України можуть відкласти: у Кремлі назвали несподівану причину

09:17Україна
Реклама

Популярне

Більше
Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

Китайський гороскоп на завтра, 29 жовтня: Щурам — емоції, Козлам — підтримка

Китайський гороскоп на завтра, 29 жовтня: Щурам — емоції, Козлам — підтримка

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

В Україну насувається холод: синоптикиня розкрила, коли температура різко знизиться

В Україну насувається холод: синоптикиня розкрила, коли температура різко знизиться

Як почистити килим содою: простий спосіб прибрати неприємні запахи

Як почистити килим содою: простий спосіб прибрати неприємні запахи

Останні новини

10:28

У Москві розвертають літаки: в Росії скаржаться на наймасштабнішу атаку дронів

10:15

Названо причину смерті Хайден Панеттьєрі: розслідування завершено

09:51

У Чорнобильській зоні виявили дуже рідкісний гриб: чим його вигляд дивує людей

09:48

"Сильно захворіла": Олена Тополя ухвалила складне рішення

09:30

Чому старі IT-бібліотеки дорого обходяться бізнесу: Антон Асєєв, CEO SharksCode новини компанії

Трамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – ОгризкоТрамп підігрує Путіну через страх програшу і гроші, але в листопаді все зміниться – Огризко
09:20

Графіки не діють: у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

09:17

Переговори щодо України можуть відкласти: у Кремлі назвали несподівану причину

09:11

Найсмачніша закуска за 5 хвилин: рецепт маринованого сала по-українськи

08:31

Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ

Реклама
08:17

Україна розробила план щодо виключення Росії з ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охопить магнітна буря червоного рівня: коли почнеться 5-бальний шторм

07:16

В США відмовляються розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні

06:37

Росіяни у Башкортостані і Луганську здригалися від вибухів: що атакували дрони

05:11

Пральна машина відпирає не гірше, але споживає значно менше світла: який режим обрати

05:10

Які знаки зодіаку ось-ось стануть щасливішими: життя заграє новими барвами

04:22

Газ горить жовтим або червоним полум’ям: що потрібно перевірити

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та собакою за 38 с

03:33

Без морозилки й зайвого клопоту: як заготовити капусту для голубців на зиму

02:32

Чому Трамп різко змінив ставлення до Росії: ексглава МЗС розкрив справжню причину

28 жовтня, середа
22:53

Калюжа під ящиком для овочів і запах цвілі: яку деталь холодильника забувають чистити

Реклама
22:53

Духовка знову блищатиме: як відмити застарілий жир без дорогих засобів

22:25

Актриса Катерина Тишкевич народила та опублікувала фото свого сина

22:05

Неможливо: Осадча розповіла, чи виходитиме в ефір "Світське життя"

21:48

РФ готує удар по Києву та ще трьох областях: монітори назвали ймовірні цілі ворога

21:15

Дмитро Танкович розповів, як донька навчила його не боятися нового

21:05

Плями на дивані зникнуть без дорогого чищення: який кухонний лайфхак радять у мережі

20:31

На Рівненщині російська атака забрала життя людини: що відомо про "приліт"

20:10

Три знаки зодіаку, які допомагають усім, але не вміють просити про допомогу

19:34

Кімнатні рослини в’януть навіть після поливу: яка помилка губить квіти

19:21

Як утеплити вікна перед зимою без зайвих витрат: найпростіші способи

19:13

Світло вимикатимуть до кінця доби: як діятимуть графіки 29 жовтня

19:10

Удар по "Азоту": Коваленко пояснив, чим завод важливий для ВПК РосіїПогляд

18:55

Сіль замість цукру в каві: як змінюється смак напою

18:24

У Кремлі раптово змінили риторику щодо переговорів в Абу-Дабі: що заявили тепер

18:07

Коли Різдво 2026 року в Україні: дата Святвечора та святкової вечері

18:05

Сансевієрія оживе після застою: допоможе проста домашня суміш

17:45

Дмитро Ривкін досьє

17:43

Як почистити килим содою: простий спосіб прибрати неприємні запахи

17:29

Путін може втратити можливість диктувати Україні умови: експерт назвав причину

17:23

Дженніфер Лоуренс вирішила стати молодою мамою і замислилася над підтяжкою обличчя

Реклама
17:13

Зеленський зробив гучну заяву про переговори з РФ і зустріч з Путіним - чого чекати

17:10

Останній шанс до морозів: коли ще можна садити цибулини весняних квітів

16:50

Садівники закопують сирі яйця під рослинами: у чому користь методу

16:25

Де категорично не можна зберігати яйця: більшість робить помилку

16:22

Зеленський уперше допустив гарантії безпеки для РФ: FT розповіла про зміну позиції Києва

16:19

В РФ викреслили згадки про Руське королівство з історії: що замовчує КремльВідео

16:14

Прості страви на Новий рік за 2 години: що поставити на святковий стіл

15:47

Втратили маму та рідний дім: Lytvyn Foundation купив квартиру для сестер з Дружківки актуально

15:43

Долар пішов на спад після серії рекордів, євро обвалився: курс валют на 29 жовтня

15:37

Кінець листопада принесе полегшення трьом знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти