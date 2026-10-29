Обстановка після перемирʼя на Херсонщині загостриться - військовий розкрив план РФ

Окупанти вкотре використовують режим тиші для власних військових цілей.

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Після припинення вогню обстріли правобережжя Херсонщини можуть суттєво посилитися / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот з відео

Що повідомив військовий:

РФ використовує режим тиші на Херсонщині для перегрупування

Після закінчення перемир'я ситуація у Херсонській області загостриться

Окупанти, найімовірніше, планують посилити удари вглиб правобережжя

Окупаційна армія країни-агресора Росії використовує перемир'я на Херсонщині для перегрупування своїх підрозділів. Про це у Telegram повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс".

За даними військового, росіяни підтягують розрахунки БпЛА та всю інфраструктуру ближче до Дніпра для того, щоб потім завдавати ударів тактичними засобами на максимальну глибину підконтрольного Україні правого берега Дніпра.

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"Обстановка по закінченню перемирʼя однозначно загостриться", - наголосив він.

"Алекс" припускає, що положення українських військових після закінчення режиму тиші ускладниться. Також він не виключає активність десантних груп РФ через Дніпро.

Олешки / Інфографіка: Главред

Для чого РФ перемир'я в Олешках - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного експерта Володимира Манько, російські окупанти можуть скористатися режимом припинення вогню в Олешках, щоб посилити свої військові позиції в місті.

Також після евакуації цивільних російські війська можуть спробувати збільшити кількість особового складу в місті. Якщо це їм вдасться, тоді вони будуть пропонувати такі самі операції і на інших ділянках, де їм, можливо, теж вдасться покращити тактичне становище на землі.

Режим тиші на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна з 03:00 27 жовтня за київським часом запровадила режим тиші у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначав, що припинення вогню є частиною гуманітарної місії, яку Україна проводить спільно з російським уповноваженим з прав людини Яною Лантратовою. Посередником і координатором процесу виступає перша леді США Меланія Трамп.

Досі російські військові дотримувалися режиму тиші, а українська морська піхота продовжує стежити за ситуацією та контролювати оперативну обстановку в районі проведення гуманітарної місії.

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Про персону: лейтенант "Алекс" Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" - Олександра, офіцер та автор Telegram-каналу "Офіцер". "Алекс" навчався у військовому ліцеї, вищому військовому навчальому закладі. Після цього він почав захищати Україну на фронті, а повномасштабне вторгнення зустріч у Харкові, пише "Фокус". Нині Telegram-канал військового налічує понад 180 тисяч підписників. У ньому він висвітлює новини з фронту.

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