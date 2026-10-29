РФ вдарила по вокзалу у Дніпрі, загинули 13 людей: деталі трагедії

Окрім жертв є багато постраждалих.

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РФ цинічно вдарила по цивільному транспорту / Колаж: Главред, фото (ілюстративні) : скріншот з відео, УНІАН

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РФ атакувала безпілотником цивільний електропотяг у Дніпрі

Внаслідок удару загинуло понад 10 людей, є постраждалі

Вранці 29 жовтня країна-агресор Росія атакувала обʼєкт транспортної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, станом на 11:29 відомо про 13 загиблих. Щонайменше 5 людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Атаку на Дніпро підтвердив і мер міста Борис Філатов. Він зазначив, що російський дрон вдарив по цивільному електропотягу.

"Багато людей загинуло. Купа поранених", - додав він.

В 11:36 Укрзалізниця повідомила, що ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро-Запоріжжя.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці", - йдеться у повідомленні компанії.

РФ нарощує використання "Шахедів"

Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників, а поява реактивних "Шахедів" створила для української ППО новий виклик.

Навіть поява серійного виробництва реактивних дронів-перехоплювачів не вирішить проблему миттєво. За оцінкою Криволапа, якщо РФ здатна запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць, то за співвідношення перехоплення хоча б один до трьох Україні знадобиться близько 10 тисяч перехоплювачів.

Удари РФ по Дніпру - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські війська 19 жовтня завдали удару по Дніпру. Були пошкоджені приватні житлові будинки, а 84-річна жінка дістала поранення.

Раніше, у ніч на 2 жовтня, російські війська атакували Дніпро. У результаті атаки загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Напередодні повідомлялося, що Росія ввечері 2 жовтня атакувала Дніпро. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа у багатоквартирному будинку, постраждали люди.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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