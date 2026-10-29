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"Жахливий удар": у Дніпрі зросла кількість поранених після "прильоту" по вокзалу

Олексій Тесля
29 жовтня 2026, 12:51
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Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла.
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Росія завдала удару по вокзалу в Дніпрі / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

Головне із заяв Зеленського:

  • Кількість поранених у Дніпрі зросла до десяти
  • Підтверджено інформацію про 13 загиблих
  • Росіяни атакували дроном перон

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар країни-агресора РФ по залізничному вокзалу в Дніпрі у четвер, 29 жовтня, внаслідок якого є багато жертв і постраждалих.

Кількість поранених внаслідок удару російських окупантів по залізничному вокзалу в Дніпрі зросла до десяти, повідомив президент, підтвердивши інформацію про 13 загиблих.

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"Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд. На жаль, на даний момент відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять осіб постраждали. Необхідні служби задіяні на місці", – написав Зеленський.

Він наголосив, що РФ продовжила завдавати терористичних ударів по Україні "вже після скасування санкцій щодо деяких російських олігархів та енергетичного сектору замість того, щоб піти на деескалацію".

"Саме тому Україна завжди каже, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки та Європи у відповідь на російську ескалацію: санкції проти Москви та її військової машини не повинні слабшати, доки триває ця російська війна. Настав час для нових, більш жорстких санкційних заходів з боку ЄС, Америки та G7", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Дніпро у четвер було зафіксовано влучання у цивільний електропоїзд. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа раніше повідомляв про 13 загиблих і п’ятьох поранених внаслідок атаки.

Подробиці удару РФ по вокзалу у Дніпрі

Близько 11 ранку 29 жовтня противник направив на Дніпропетровську 4 реактивні ударні БПЛА, уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

"Три з них знищені протиповітряною обороною. На жаль, один БПЛА потрапив до перону залізничного вокзалу міста Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару загинули 13 мирних жителів, ще 13 поранені, додали до ВС.

Політолог пояснив, чому Росія погодилася повернутися до переговорів

Політолог Петро Олещук у статті для видання "Главред" припустив, що Росія може відновити тристоронні переговори з Україною та США в листопаді. Однак, на його думку, сам факт проведення зустрічей не стане свідченням реального прогресу у врегулюванні війни. Експерт вважає, що Кремль прагне створити у президента США Дональда Трампа враження про просування дипломатичного процесу, продовжуючи при цьому військові дії.

Як зазначив Олещук, ініціатива Москви провести новий раунд переговорів у першій половині листопада не свідчить про намір російського керівництва переглянути свою позицію щодо завершення війни. На думку політолога, Володимир Путін використовує дипломатичні контакти насамперед для того, щоб продемонструвати американському лідеру видимість успіхів у переговорному процесі.

Реактивний
/ Інфографіка: Главред

Удари РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру. Були пошкоджені приватні житлові будинки, а 84-річна жінка отримала поранення.

Нагадаємо, раніше російські війська атакували Дніпро. У результаті атаки загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Раніше повідомлялося, що Росія атакувала Дніпро. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа в багатоквартирному будинку, постраждали люди.

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Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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