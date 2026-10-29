У США померла актриса, лауреатка премії "Оскар"

Актриса протягом свого життя подолала кілька небезпечних хвороб.

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Барбара Баррі померла / Колаж Главред, фото Вікіпедія

Коротко:

Що сталося з актрисою

Чим вона прославилася

Американська актриса Барбара Баррі, номінована на премію "Оскар" за роль у фільмі "Уходя в отрыв", померла у віці 95 років.

Як повідомляє Page Six, вона померла 28 жовтня у власному будинку на Манхеттені після того, як у актриси діагностували термінальну стадію раку. За словами дочки Джейн Харнік, актриса скористалася медичною допомогою під час відходу з життя.

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Барбара Баррі залишила помітний слід у кіно, театрі та на телебаченні. За свою багаторічну кар’єру вона зіграла десятки ролей і здобула визнання професійної спільноти.

Померла Барбара Баррі / Фото Вікіпедія

Чим запам'яталася Барбара Баррі

Однією з найвідоміших робіт актриси стала роль у драмі "Уходя в отрыв" 1979 року. За виконання ролі матері головного героя вона отримала номінацію на премію "Оскар". Пізніше Баррі повернулася до цього персонажа в телевізійній адаптації фільму, за що також була номінована на премію "Еммі".

Ще одним важливим етапом її кар’єри стала стрічка "Одна картоплина, дві картоплини", що вийшла у 1964 році. Фільм порушував тему міжрасових стосунків, а гра Баррі принесла їй нагороду за найкращу жіночу роль на Каннському кінофестивалі.

Актриса також знімалася в комедії "Рядовий Бенджамін", де зіграла матір героїні Голді Хоун, і з’являлася в популярних телевізійних проєктах. Серед них - серіал "Барні Міллер", у якому вона виконувала роль дружини головного героя, та комедія "Раптова Сьюзен", де зіграла бабусю персонажа Брук Шилдс.

Актриса пережила важку хворобу

У 1994 році Барбарі Баррі діагностували рак прямої кишки. Після лікування вона вирішила відкрито говорити про свій досвід і допомагати іншим людям, які зіткнулися з подібним діагнозом. Актриса написала дві книги, в яких розповідала про життя після хвороби та прагнула зруйнувати стигму навколо цього захворювання.

У 2014 році Баррі повідомила ще про один серйозний діагноз - ідіопатичний легеневий фіброз, прогресуюче захворювання, при якому в легеневій тканині утворюються рубці й поступово погіршується дихальна функція.

Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, артистка продовжувала працювати в кіно та театрі протягом багатьох років. Її кар’єра охопила кілька десятиліть, а остання бродвейська роль стала частиною її довгого творчого шляху.

Барбара Баррі була одружена з театральним продюсером і художнім керівником Джеєм Харніком, який помер у 2007 році. У актриси залишилися дочка Джейн, син Аарон і три онуки.

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