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"Сильно захворіла": Олена Тополя ухвалила складне рішення

Христина Трохимчук
29 жовтня 2026, 09:48оновлено 29 жовтня, 10:41
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Олена Тополя розповіла про проблеми зі здоров’ям.
Олена Тополя захворіла
Олена Тополя захворіла / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що сталося з Оленою Тополею
  • У яких містах співачка скасувала концерти

Відома українська співачка Олена Тополя поділилася з шанувальниками в Instagram неприємною новиною. Через серйозні проблеми зі здоров'ям артистка змушена внести корективи у свій гастрольний графік і перенести заплановані виступи.

Співачка зізналася, що сильно захворіла. Артистка могла підхопити застуду, через яку у неї зник голос. У такому стані зірка не може виступити на належному рівні, тому найближчі концерти у Львові, Рівному та Луцьку довелося перенести.

відео дня
Олена Тополя - концерти
Олена Тополя - концерти / скрін з відео

"Мої дорогі, я сильно захворіла і зараз фізично не маю можливості вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви цього заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс", - поділилася виконавиця.

Зараз Олена Тополя проходить лікування і робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити голос і сили. Знаменитість сподівається, що вже найближчим часом зможе повернутися на сцену і знову зустрітися з шанувальниками.

Олена Тополя - тур
Олена Тополя - тур "Фенікс" / скрін з відео

"Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше одужати й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися й ділитися нашими емоціями в залі", - додала артистка.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Ольга Горбачова поділилася неприємним досвідом проходження американського паспортного контролю. Після повернення з України до Лос-Анджелеса співачка зіткнулася з хамством з боку співробітника прикордонної служби.

Також Ольга Сумська відверто висловилася про трагічну втрату новонародженої доньки в родині Ірини Федишин. Відома актриса поділилася власним особистим болем з минулого та прокоментувала можливі медичні причини, які могли призвести до трагедії.

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Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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