"Сильно захворіла": Олена Тополя ухвалила складне рішення

Олена Тополя розповіла про проблеми зі здоров’ям.

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Олена Тополя захворіла / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що сталося з Оленою Тополею

У яких містах співачка скасувала концерти

Відома українська співачка Олена Тополя поділилася з шанувальниками в Instagram неприємною новиною. Через серйозні проблеми зі здоров'ям артистка змушена внести корективи у свій гастрольний графік і перенести заплановані виступи.

Співачка зізналася, що сильно захворіла. Артистка могла підхопити застуду, через яку у неї зник голос. У такому стані зірка не може виступити на належному рівні, тому найближчі концерти у Львові, Рівному та Луцьку довелося перенести.

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Олена Тополя - концерти / скрін з відео

"Мої дорогі, я сильно захворіла і зараз фізично не маю можливості вийти на сцену та заспівати для вас так, як ви цього заслуговуєте. Тому, на жаль, довелося перенести найближчі концерти туру "Фенікс", - поділилася виконавиця.

Зараз Олена Тополя проходить лікування і робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити голос і сили. Знаменитість сподівається, що вже найближчим часом зможе повернутися на сцену і знову зустрітися з шанувальниками.

Олена Тополя - тур "Фенікс" / скрін з відео

"Зараз я роблю все можливе, щоб якнайшвидше одужати й повернутися до вас. Дуже хочу знову співати для вас наживо, обійматися й ділитися нашими емоціями в залі", - додала артистка.

Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Тополя Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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