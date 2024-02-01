"Буде цікаво": Буданов розповів, чого чекати на фронті в найближчі півроку

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.
В інтерв'ю CNN він заявив, що найближчі півроку на фронті будуть цікавими, а Україна відновлюватиме справедливість.
За його словами, на тимчасово окупованих територіях зараз перебувають понад 500 тисяч загарбників.
"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", - заявив він.
Глава ГУР розповів, що війна закінчиться "відновленням справедливості й поверненням втраченого". При цьому Буданов не пояснив, яким чином і за яких обставин це станеться.
Заяви Буданова про війну в Україні
Раніше глава ГУР заявив, що наразі наступальна операція РФ в Україні триває, проте на початку весни вона вичерпається повністю.
Українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року.
"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Кирило Буданов.
Головний український розвідник також припустив, що атак безпілотників на російську інфраструктуру може побільшати. При цьому Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".
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