"Буде цікаво": Буданов розповів, чого чекати на фронті в найближчі півроку

Війна закінчиться "відновленням справедливості й поверненням втраченого", заявив Кирило Буданов.

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Кирило Буданов заявив, що Україна відновлюватиме справедливість / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов не бачить потенціалу для масштабного наступу російських окупантів або зміни лінії фронту в короткостроковій перспективі.

В інтерв'ю CNN він заявив, що найближчі півроку на фронті будуть цікавими, а Україна відновлюватиме справедливість.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях зараз перебувають понад 500 тисяч загарбників.

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"Наступні шість місяців будуть цікавими, оскільки в цей період закінчиться наступ Росії на лінії фронту", - заявив він.

Глава ГУР розповів, що війна закінчиться "відновленням справедливості й поверненням втраченого". При цьому Буданов не пояснив, яким чином і за яких обставин це станеться.

Заяви Буданова про війну в Україні

Раніше глава ГУР заявив, що наразі наступальна операція РФ в Україні триває, проте на початку весни вона вичерпається повністю.

Українські військові підуть у новий контрнаступ уже навесні 2024 року.

"Ми робимо хід, ворог робить хід. Тепер черга ворога. Він (наступ - Главред) закінчиться, тоді почнеться наш", - сказав Кирило Буданов.

Головний український розвідник також припустив, що атак безпілотників на російську інфраструктуру може побільшати. При цьому Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

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