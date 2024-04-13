Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

Окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, та здійснити новий наступ влітку.

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Росія може перемогти без захоплення нових територій / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаниз сиз ЗСУ, СтратКом ЗСУ

Росія може перемогти у війні цього року, навіть без прориву фронту та захоплення нових територій. Кремль має намір зламати волю українців до спротиву. Про це йдеться у публікації BBC.

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії, генерал Річард Берронс заявив виданню, що бачить "серйозний ризик" поразки Украни вже цього року.

"Україна може відчути, що не може перемогти. (Це станеться - ред.) коли справа дійде до запитання, чому люди мають продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити", - сказав британський генерал. відео дня

За його словами, Україна ще не дійшла до цієї критичної точки. Водночас російські окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, та здійснити новий наступ влітку. Під час великого наступу, окупанти можуть спробувати не лише фізично прорвати українські оборонні лінії, а й викликати деморалізацію населення.

"Цьогорічна стратегічна мета Росії може бути навіть не територіальною. Це може бути просто для того, щоб придушити бойовий дух України та переконати її західних прихильників, що ця війна — програна справа", - зазначили у виданні.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Вайтхолл Джек Вотлінг вважає, що метою Росії є "спробувати створити відчуття безнадійності". Однак, він підкреслює, що навіть успішний наступ окупантів не гарантує швидкого завершення війни, оскільки важко перебороти український опір та повністю окупувати території.

"Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки (Дніпро - оед)... але війна обернеться на користь Росії", - додав генерал Берронс.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Наступ РФ - думки експертів

Нагадаємо, за словами військового експерта Михайла Самуся, РФ готує новий наступ на травень-червень, а до того часу збирає резерви з контрактників. Окупанти намагатимуться прорвати фронт на напрямку Часового Яру, Лиманському та Вугледарському.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо зазначив, що ЗСУ наразі перебувають у обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів та втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів.

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