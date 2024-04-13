УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

Руслана Заклінська
13 квітня 2024, 20:49оновлено 13 квітня, 21:57
Окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, та здійснити новий наступ влітку.
Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС
Росія може перемогти без захоплення нових територій / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаниз сиз ЗСУ, СтратКом ЗСУ

Росія може перемогти у війні цього року, навіть без прориву фронту та захоплення нових територій. Кремль має намір зламати волю українців до спротиву. Про це йдеться у публікації BBC.

Колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії, генерал Річард Берронс заявив виданню, що бачить "серйозний ризик" поразки Украни вже цього року.

"Україна може відчути, що не може перемогти. (Це станеться - ред.) коли справа дійде до запитання, чому люди мають продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити", - сказав британський генерал.

відео дня

За його словами, Україна ще не дійшла до цієї критичної точки. Водночас російські окупанти прагнуть скористатися скрутним становищем ЗСУ, які відчувають гостру нестачу озброєнь, та здійснити новий наступ влітку. Під час великого наступу, окупанти можуть спробувати не лише фізично прорвати українські оборонні лінії, а й викликати деморалізацію населення.

"Цьогорічна стратегічна мета Росії може бути навіть не територіальною. Це може бути просто для того, щоб придушити бойовий дух України та переконати її західних прихильників, що ця війна — програна справа", - зазначили у виданні.

Старший науковий співробітник аналітичного центру Вайтхолл Джек Вотлінг вважає, що метою Росії є "спробувати створити відчуття безнадійності". Однак, він підкреслює, що навіть успішний наступ окупантів не гарантує швидкого завершення війни, оскільки важко перебороти український опір та повністю окупувати території.

"Найбільш вірогідним результатом буде те, що Росія досягне успіхів, але не зуміє прорватися. Вона не має достатньо великих або хороших сил, щоб пробити весь шлях до річки (Дніпро - оед)... але війна обернеться на користь Росії", - додав генерал Берронс.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Наступ РФ - думки експертів

Нагадаємо, за словами військового експерта Михайла Самуся, РФ готує новий наступ на травень-червень, а до того часу збирає резерви з контрактників. Окупанти намагатимуться прорвати фронт на напрямку Часового Яру, Лиманському та Вугледарському.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо зазначив, що ЗСУ наразі перебувають у обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів та втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

22:20 Україна
Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

21:47 Синоптик
Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

20:49 Україна
Всі головні новини

Популярне

Цього від України не очікував ніхто 20076

Цього від України не очікував ніхто

Не так однозначно: ось що насправді означає слово Wi-Fi - правду знали одиниці 10036

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська 3285

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ 2776

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

Останні новини

22:20

Обмежено придатних відправлять на повторні ВЛК: у Міноборони назвали місяць "явки"

21:47

Влупить майже 6-бальний шторм: Україну скоро накриє нова магнітна буря

20:49

Україна може програти у війні цього року: британський генерал розкрив план РФ - ВВС

20:33

Будинок зруйнований вщент: росіяни скинули бомбу на 5-поверхівку в Очеретиному

19:28

Смерть утопії про "прекрасну Росію майбутнього"Погляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:27

Можна зекономити: в Україні стрімко знижується ціна на популярний продукт

19:08

Грозові дощі та потужний вітер: у яких областях буде +8 градусів

18:41

Оцифровано мільйони запитів: у Міноборони заявили про новий етап мобілізації

18:27

Як ЗСУ борються з снарядним голодом: заступник Сирського назвав перевагу України

Реклама
17:51

ЗСУ "покришили" сотні штурмовиків РФ: у ворога великі втрати на сході

17:46

Україна може отримати величезний транш допомоги, йдеться про мільярди - єврокомісар

17:28

РФ кидає в бій "спеців": в ЗСУ розповіли, чи накопичують сили окупанти біля Кринок

16:53

ЗРК Patriot разом із ракетами: Берлін передасть Києву ще одну батарею ППО

16:44

Молодуха Петросяна вперше показала доньку і назвала незвичайне ім'я

16:17

Коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію військових: відповідь Міноброни

15:52

"Чудо-зброя" для України: у ЗСУ натякнули, що переломить ситуацію на полі бою

15:38

РФ піде в новий наступ влітку відразу на 4 напрямках - FT

15:12

У саду буде справжній килим із квітів: топ-5 багаторічників для пишної клумби

15:12

Сестра Єфросиніної показала дорослу доньку від сина Ющенка

14:56

Шольц заявив про переговори з Путіним: треба вивести війська

Реклама
14:46

Удар на 650 кілометрів: дрони підірвали потужний військовий радіоцентр РФ

14:19

Несподівана смерть: стала відома причина трагедії сім'ї Кардаш'ян

14:17

Україна має 2 проблеми, які дають перевагу для РФ: в ОП зробили важливу заяву

13:49

Росіяни придумали "чудо-РЕБ", щоб захистити НПЗ від атаки дронів - Defense Express

13:43

Як позбутися високої вологості в квартирі: 5 основних правил, щоб усунути проблему

13:42

РФ б'є по Україні з новою тактикою: у Зеленського назвали цілі ударів ворога

13:32

Рахат-лукум: із чого роблять екзотичні ласощі та кому їх не можна їсти

13:12

"Бо вже той день, коли": рецензія на фільм "Я і Фелікс"

12:36

Я - готовий: український телеведучий в ефірі заявив, що йде на фронтВідео

12:36

Потужні вибухи, пожежа і величезний стовп диму: у Луганську "прильоти" по окупантахВідео

12:34

Помилка з шампунем: перукар розповіла, чому необхідно двічі мити голову

12:30

Кущі ломитимуться від плодів: як "обдурити" баклажан і створити йому індійський клімат

11:45

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

11:40

"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

11:39

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

10:34

"Обстановка на фронті суттєво загострилася": Сирський повідомив про важливі рішення

10:18

Багато хто припускається помилки: коли солити гречку під час варіння

09:59

На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: у СБУ розкрили всі деталі

09:33

"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

09:21

Гороскоп на завтра 14 квітня: Близнюкам - тривожний сон, Терезам - важкі часи

Реклама
09:00

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

08:59

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:35

Найнекорисніші для здоров'я: як ніколи не варто готувати яйця

08:31

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

08:10

Чому світові лідери не згадали про знищення Трипільської ТЕСПогляд

08:00

Церковне свято 14 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучеників

07:39

Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

07:10

Знайти дивні шкарпетки за 19 секунд зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:10

Цього від України не очікував ніхтоПогляд

04:15

Який напій впливає на сон навіть гірше, ніж кава: відповідь вразить

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки
АвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиЖіночі стрижкиНовини модиФарбування волоссяПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти