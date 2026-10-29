Росіяни у Башкортостані і Луганську здригалися від вибухів: що атакували дрони

На деяких локаціях окупанти не можуть ліквідувати наслідки атак і досі.

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Після атаки в Росії та на тимчасово окупованих територіях зафіксовано кілька пожеж / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

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РФ вночі атакували дрони

На аеродромі "Мариновка" після оголошення небезпеки БпЛА виникла пожежа

У Луганську після атаки виникли пожежі і перебої з інтернетом

У ніч на 29 жовтня у деяких регіонах країни-агресора Росії та тимчасово окупованому Луганську було гучно. Окупанти повідомили про наліт безпілотників.

За даними моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, росіяни повідомили про атаку на Стерлітамак у Республіці Башкортостан. Там помітили спершу проліт дронів, а потім в небі над містом з'явилися хмари диму.

відео дня

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео атаки безпілотників на Стерлітамак у Telegram-каналі Главред за посиланням.

Також неспокійно було у Волгоградській області РФ в районі аеродрому "Мариновка". NASA FIRMS зафіксувало після оголошення дронової небезпеки пожежу на території аеродрому.

Що відомо про удар по Луганську

Вночі у окупованому Луганську місцеві мешканці повідомили про повторну атаку на "Лугаком" - оператора, який надає послуги мобільного зв'язку та доступу до інтернету на окупованій частині Луганщини.

Після удару у місті почалися перебої з інтернетом. Також у Луганську виникли пожежі, які окупантам не вдалося загасити до ранку.

"У Луганську пожежі після атаки продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Український дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Як Україна може розширити удари вглиб РФ

Главред писав, що за словами командира батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимира із позивним "Лука", українські далекобійні безпілотники вже можуть уражати цілі на відстані понад 3000 км.

У разі продовження російських ударів по Україні кількість таких операцій може зрости. Українські далекобійні операції розширюють географію ураження цілей на території РФ. Підтвердженням цього, зокрема, стала атака на Новий Уренгой.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 27 жовтня в російському Липецьку пролунали вибухи на тлі масованої атаки безпілотників. Пожежа виникла в районі Новолипецького металургійного комбінату.

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня безпілотники атакували Воронеж. Під ударом опинилися район торговельно-ділового комплексу "Галерея Чижова" та Північний міст.

Напередодні, 23 та у ніч на 24 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території країни-агресора Росії. Уражено комбінат "Тольяттікаучук", АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ".

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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