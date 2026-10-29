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В Україні хочуть заборонити весь російськомовний культурний продукт: що відомо

Віталій Кірсанов
29 жовтня 2026, 12:21
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За словами мовного омбудсмена, відповідні зміни можуть бути внесені до закону "Про культуру", зокрема до статті 15.
В Україні хочуть заборонити всі російськомовні культурні твори
В Україні хочуть заборонити всі російськомовні культурні твори / колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com/govuamova

Коротко:

  • Законодавчі зміни дозволять зміцнити позиції української мови
  • Остаточні умови можливих змін залежатимуть від рішень ВРУ

В Україні планують змінити законодавство, щоб поширити заборону на весь російськомовний культурний продукт. Наразі діючі норми обмежують виконання таких творів на території країни лише стосовно громадян Росії. Про це повідомила уповноважена з питань захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю hro talk.

За словами мовного омбудсмена, відповідні зміни можуть внести до закону "Про культуру", зокрема до статті 15, яка регулює це питання.

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"Я сподіваюся, що зміни будуть і в законі "Про культуру", зокрема в статті 15, де російськомовний культурний продукт опиниться поза законом. Тобто це й ті російськомовні музичні твори, які сьогодні, на жаль, ще слухають громадяни України, зокрема в публічному просторі, і, більше того, виконують їх", - заявила Івановська.

Вона уточнила, що в нинішній редакції статті 15 обмеження на виконання російськомовних пісень та використання відповідного культурного продукту в Україні поширюються на громадян РФ.

Івановська також висловила надію, що законодавчі зміни дозволять зміцнити позиції української мови. За її словами, йдеться як про поправки до чинного закону про державну мову, так і про можливі зміни в законодавстві про культуру.

"Я сподіваюся, що позиції української мови будуть ще більше зміцнені як поправками, які ми запропонували до чинного мовного закону, так і змінами, які, сподіваюся, будуть внесені й до закону "Про культуру", зокрема до статті 15, що стосується російськомовного культурного продукту", - наголосила мовний омбудсмен.

Діяльність мовних омбудсменів

Нагадаємо, "Главред" писав, що у 2024 році уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тисячі гривень за порушення мовного законодавства.

У 2025 році Кабінет міністрів України призначив нового мовного омбудсмена, ним стала Олена Івановська.

Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала синхронізувати закон України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" з положеннями оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, який МЗС затвердило в січні 2024 року. Це передбачає оновлення переліку мов, які потребують підтримки та особливого захисту.

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Про автора: Олена Івановська

Олена Івановська - доктор філологічних наук, професор КНУ імені Шевченка. Понад 20 років Івановська викладає фольклористику, є авторкою понад 100 наукових праць, зокрема про захист української мови.
Івановська захистила кандидатську дисертацію на тему "Фольклористична спадщина Анни Барвінок". Її докторська робота мала назву "Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект".
Кандидатуру Івановської було висунуто на посаду мовного омбудсмена після завершення повноважень Тараса Креміна. Рішення про висунення ухвалив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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