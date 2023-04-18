Війна в Україні закінчиться в дуже близькому майбутньому - Буданов

Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що він знає, коли закінчиться війна в Україні.

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Війна в Україні закінчиться в дуже найближчому майбутньому / колаж фото УП, 28-ма ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові готуються до потужного контрнаступу і масштабного звільнення земель, які незаконно захопили російські окупанти. Ворог зі страхом очікує цю атаку ЗСУ.

Цей контрнаступ може наблизити перемогу України у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. І ця війна може закінчитися вже дуже скоро. Про це заявив глава української розвідки Кирило Буданов. Відео вже розлетілося в Мережі.

Буданов розповів про свої переконання в інтерв'ю іноземному журналісту. Той акцентував на тому, що глава розвідки точно знав, коли і як буде розвиватися повномасштабний наступ РФ. Журналіст вирішив дізнатися про прогнози, які може дати Буданов про терміни закінчення війни в Україні.

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"У дуже-дуже близькому майбутньому. - У дуже близькому? Чому ви впевнені в цьому? - Тому, що я це знаю", - відповів Буданов на запитання іноземного журналіста.

Війна в Україні закінчиться в дуже найближчому майбутньому / скріншот з відео

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ.

За словами Данілова, все вирішиться в останній момент. Україна має кілька сценаріїв проведення військової операції.

У Bloomberg опублікували матеріал, в якому передбачається, що ЗСУ підуть у контрнаступ у травні, причому відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб поставити під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" російських окупантів до Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, в Бахмут перекинули повітряно-десантні війська для того, щоб спробувати стримати можливу контратаку українських сил.

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