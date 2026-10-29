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"Не варто було говорити правду": Трампа висміяли за слова про справу Майка Тайсона

Олена Кюпелі
29 жовтня 2026, 11:53оновлено 29 жовтня, 13:42
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Дональду Трампу нагадали про його давні скандальні історії.
Трампа висміяли за слова про Тайсона
Трампа висміяли за слова про Тайсона / Колаж Главред, фото Instagram/miketyson

Коротко:

  • Чому в мережі розкритикували Трампа
  • Що пов'язує Трампа і Тайсона

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після висловлювань про судовий процес над колишнім боксером Майком Тайсоном.

У документальному серіалі Netflix під назвою TYSON американський лідер поділився думкою про те, чи варто було спортсмену давати свідчення на суді у справі про зґвалтування.

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Як пише RadarOnline, слова Трампа викликали глузування в інтернеті. Критики звернули увагу на те, що президент фактично розмірковував про те, як Тайсону слід було поводитися під час судового розгляду.

Що Трамп сказав про справу Тайсона

У документальному проєкті Трамп заявив, що боксеру, ймовірно, не варто було виступати в суді. При цьому президент зазначив, що не вважає свідчення Тайсона невдалими, але припустив, що його прагнення говорити правду в підсумку зіграло проти нього.

"Гадаю, Майку не слід було давати свідчення", - сказав Трамп у фільмі.

Ці коментарі викликали неоднозначну реакцію. Деякі користувачі висміяли президента, назвавши його своєрідним радником у справах про сексуальне насильство. Один із критиків зазначив, що ситуація виглядає особливо суперечливо на тлі власних судових розглядів Трампа.

Майк Тайсон
Майк Тайсон - давній друг Трампа / FOX

За що засудили Майка Тайсона

У 1992 році Майка Тайсона визнали винним у зґвалтуванні 18-річної учасниці конкурсу краси Дезіре Вашингтон. Інцидент стався в Індіанаполісі в липні 1991 року. Боксера засудили до шести років позбавлення волі, однак він провів у в'язниці близько трьох років і вийшов на свободу в березні 1995 року.

Під час судового процесу Тайсон стверджував, що інтимний зв’язок був добровільним. Він продовжує заперечувати звинувачення і в документальному серіалі наполягає на своїй версії подій.

У фільмі також представлені свідчення лікаря, який оглядав Вашингтон після інциденту, та інших людей, чиї показання фігурували у справі. Зокрема, колишня водійка Тайсона Вірджинія Фостер розповідала, що дівчина виглядала приголомшеною, коли повернулася до лімузина.

Трампа і Тайсона пов’язує багаторічна дружба

Стосунки Трампа і Тайсона почалися задовго до президентства політика. Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років майбутній глава Білого дому брав участь в організації кількох великих боксерських поєдинків Тайсона. Деякі з них відбувалися в Атлантік-Сіті, у комплексі, пов’язаному з Trump Plaza.

Незважаючи на скандали навколо спортсмена, чоловіки зберегли добрі стосунки. Нещодавно Тайсон з’явився на передвиборчому заході Трампа в Сіракузах, штат Нью-Йорк, і публічно підтримав президента, назвавши його "моїм президентом".

Трамп
Трамп теж був замішаний у скандальних історіях / Фото: Офіс президента України

Чому висловлювання президента викликали нову хвилю критики

У публікації RadarOnline зазначається, що слова Трампа пролунали на тлі уваги до його власної історії судових розглядів. У 2023 році цивільне журі визнало його винним у сексуальному насильстві щодо письменниці Е. Джин Керролл та наклепі. Це рішення не було кримінальним вироком.

Крім того, видання згадує нову доповідь демократів із юридичного комітету Палати представників, у якій містяться звинувачення на адресу Трампа у зв’язку з імовірним інцидентом 1993 року. Ці твердження слід розглядати саме як звинувачення, а не як встановлений судом факт.

На цьому тлі коментарі президента про те, як Тайсону слід було поводитися під час процесу, стали приводом для нових насмішок і політичних суперечок.

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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні

Американський політик, 45-й президент США, неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що зрештою російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно з ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп висловлювався у компліментарному тоні. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".

"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.

За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито й допоможе йому закінчити війну.

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