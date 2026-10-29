"Не варто було говорити правду": Трампа висміяли за слова про справу Майка Тайсона

Дональду Трампу нагадали про його давні скандальні історії.

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Трампа висміяли за слова про Тайсона / Колаж Главред, фото Instagram/miketyson

Коротко:

Чому в мережі розкритикували Трампа

Що пов'язує Трампа і Тайсона

Президент США Дональд Трамп опинився в центрі критики після висловлювань про судовий процес над колишнім боксером Майком Тайсоном.

У документальному серіалі Netflix під назвою TYSON американський лідер поділився думкою про те, чи варто було спортсмену давати свідчення на суді у справі про зґвалтування.

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Як пише RadarOnline, слова Трампа викликали глузування в інтернеті. Критики звернули увагу на те, що президент фактично розмірковував про те, як Тайсону слід було поводитися під час судового розгляду.

Що Трамп сказав про справу Тайсона

У документальному проєкті Трамп заявив, що боксеру, ймовірно, не варто було виступати в суді. При цьому президент зазначив, що не вважає свідчення Тайсона невдалими, але припустив, що його прагнення говорити правду в підсумку зіграло проти нього.

"Гадаю, Майку не слід було давати свідчення", - сказав Трамп у фільмі.

Ці коментарі викликали неоднозначну реакцію. Деякі користувачі висміяли президента, назвавши його своєрідним радником у справах про сексуальне насильство. Один із критиків зазначив, що ситуація виглядає особливо суперечливо на тлі власних судових розглядів Трампа.

Майк Тайсон - давній друг Трампа / FOX

За що засудили Майка Тайсона

У 1992 році Майка Тайсона визнали винним у зґвалтуванні 18-річної учасниці конкурсу краси Дезіре Вашингтон. Інцидент стався в Індіанаполісі в липні 1991 року. Боксера засудили до шести років позбавлення волі, однак він провів у в'язниці близько трьох років і вийшов на свободу в березні 1995 року.

Під час судового процесу Тайсон стверджував, що інтимний зв’язок був добровільним. Він продовжує заперечувати звинувачення і в документальному серіалі наполягає на своїй версії подій.

У фільмі також представлені свідчення лікаря, який оглядав Вашингтон після інциденту, та інших людей, чиї показання фігурували у справі. Зокрема, колишня водійка Тайсона Вірджинія Фостер розповідала, що дівчина виглядала приголомшеною, коли повернулася до лімузина.

Трампа і Тайсона пов’язує багаторічна дружба

Стосунки Трампа і Тайсона почалися задовго до президентства політика. Наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років майбутній глава Білого дому брав участь в організації кількох великих боксерських поєдинків Тайсона. Деякі з них відбувалися в Атлантік-Сіті, у комплексі, пов’язаному з Trump Plaza.

Незважаючи на скандали навколо спортсмена, чоловіки зберегли добрі стосунки. Нещодавно Тайсон з’явився на передвиборчому заході Трампа в Сіракузах, штат Нью-Йорк, і публічно підтримав президента, назвавши його "моїм президентом".

Трамп теж був замішаний у скандальних історіях / Фото: Офіс президента України

Чому висловлювання президента викликали нову хвилю критики

У публікації RadarOnline зазначається, що слова Трампа пролунали на тлі уваги до його власної історії судових розглядів. У 2023 році цивільне журі визнало його винним у сексуальному насильстві щодо письменниці Е. Джин Керролл та наклепі. Це рішення не було кримінальним вироком.

Крім того, видання згадує нову доповідь демократів із юридичного комітету Палати представників, у якій містяться звинувачення на адресу Трампа у зв’язку з імовірним інцидентом 1993 року. Ці твердження слід розглядати саме як звинувачення, а не як встановлений судом факт.

На цьому тлі коментарі президента про те, як Тайсону слід було поводитися під час процесу, стали приводом для нових насмішок і політичних суперечок.

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