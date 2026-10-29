Переможець "МастерШеф. Професіонали" втратив брата на фронті: "Залишилася дитина"

Павло Серветник повідомив про загибель рідного брата Максима, якому було 37 років.

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Павло Серветник - МастерШеф. Професіонали / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, СТБ

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Що відомо про загибель брата Павла Серветника

Що повідомив переможець "МастерШеф. Професіонали"

Переможець першого сезону шоу "МастерШеф. Професіонали" Павло Серветник повідомив про страшне горе в родині: на війні з російськими окупантами загинув його рідний брат Максим. Захиснику було всього 37 років, у нього залишилася маленька дитина. Про це кулінар розповів в Instagram.

Зі сльозами на очах Павло повідомив, що його брат вирушив на передову одразу після звільнення рідного Херсона. За час служби Максим пройшов через суворі випробування: пережив численні поранення, важкі контузії та навіть клінічну смерть, проте продовжував захищати країну. За мужність і відвагу воїн був нагороджений безліччю нагород. Не стримуючи емоцій, шеф-кухар схилив голову над дитячим знімком, на якому вони з братом зображені ще зовсім маленькими.

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Павло Серветник втратив брата / скрін з відео

"Сьогодні, друзі, на жаль, рецептів не буде. Сьогодні загинув мій брат. Йому було 37 років. У нього залишилася маленька дитина, яка живе з дідусем і бабусею. Ми організували збір коштів, і якщо у вас є можливість - підтримайте його, будь ласка", - зі сльозами звернувся до підписників Павло.

Брат Павла Серветника служив у ЗСУ / скріншот із відео

Зараз дитина загиблого Героя перебуває під опікою дідуся та бабусі. Щоб підтримати родину в цей нестерпно важкий час, Павло відкрив благодійний збір коштів і закликав небайдужих долучитися до допомоги.

У брата Павла Серветника залишилася маленька дитина / скрін з відео

"Дякую тобі, Максе, за все", - подякував братові переможець "МастерШеф. Професіонали".

Павло Серветник переміг у проєкті "МастерШеф. Професіонали" у 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення він перебував в окупованому Херсоні, де разом із однодумцями випікав хліб і безкоштовно роздавав його місцевим мешканцям. Пізніше шеф-кухар разом із дружиною виїхав до США, а навесні 2025 року відкрив власну кав’ярню на Манхеттені.

Відео Павла Серветника дивіться тут.

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Про шоу: "МастерШеф" "МастерШеф" - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

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