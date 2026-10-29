В США відмовляються розслідувати обмеження роботи Starlink в Україні

У США перекладають відповідальність за відсутність розслідування щодо навмисного обмеження для України.

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У США, схоже, намагаються уникнути важливого для України розслідування / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

В США відмовилися розслідувати уповільнення роботи Starlink в Україні

Уповноважені посадовці США "перекидають" розслідування один на одного

Законодавці занепокоєні рішенням генерального інспектора

Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати навмисне уповільнення роботи Starlink та його військової версії Starshield в Україні. Про це пише The Washington Post.

Двопартійній групі з дев'яти законодавців (чотирьох республіканців і п'ятьох демократів) порадили звертатися з цими питаннями до Повітряних сил США.

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Напередодні ці законодавці звернулися до наглядового органу після того, як українські посадовці цього місяця заявили про штучне обмеження швидкості з'єднання. За їхніми словами, через це було складніше перехоплювати швидкісні російські ударні безпілотники.

Помічник одного з членів Конгресу, який говорив на умовах анонімності, назвав таку відповідь фактичною відмовою перевіряти Маска та SpaceX. Він наголосив, що генеральний інспектор має всі необхідні повноваження для такого розслідування.

"Викликає занепокоєння той факт, що генеральний інспектор, схоже, вирішив не розслідувати перебої в роботі супутникового зв’язку, від якого залежить захист цивільного населення України", - заявила одна з підписанток звернення, сенаторка Джин Шахін.

На думку сенаторки, Білий дім і SpaceX дають різні версії причин збоїв. Тому, за її словами, лише незалежна перевірка допоможе визначити винних і не допустити повторення.

Starlink / Інфографіка: Главред

Чому в США відмовилися від розслідування

Речниця офісу генерального інспектора Моллі Гелперн запевнила, що звернення Конгресу вивчили ретельно. Проте там дійшли висновку, що з цими питаннями доцільніше розбиратися самому Пентагону.

"Якщо з’явиться нова інформація, ми можемо переглянути це рішення", - додала Гелперн.

У Пентагоні запит про коментар переадресували тому ж офісу генінспектора, а в Повітряних силах одразу не відповіли. Раніше обидві структури вже ухилялися від запитань про обмеження доступу України до супутникового інтернету.

Як обмеження роботи Starlink вдарило по ЗСУ

Главред писав, що за словами радника президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергія (Флеша) Бескрестнова, обмеження змусило безпілотники літати повільніше, ніж зазвичай, що спростило росіянам їх виявлення або ухилення від них.

Також нещодавнє обмеження швидкості позначилося на українських вертольотах, які переслідують російські "Шахеди". В цілому рішення США стало відчутними майже відразу, оскільки цю систему використовують багато підрозділів.

Обмеження роботи Starlink в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Ілон Маск, взявши на себе відповідальність за обмеження Starlink/Starshield для України, намагався знайти собі алібі перед можливим розслідуванням щодо цього рішення.

Раніше повідомлялося, що обмеження роботи Starlink в Україні, запроваджені за рішенням Ілона Маска, загострили тривогу союзників США через залежність від супутникової мережі SpaceX.

Напередодні стало відомо, що Україна домоглася відновлення повноцінної роботи супутникових систем Starlink і Starshield, а також обміну розвідувальними даними зі США.

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Про джерело: The Washington Post The Washington Post - американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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