Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя: є загиблі та поранені

В результаті атак пошкоджено житлові будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-chernigov-kremenchug-i-zaporozhe-est-pogibshie-i-ranenye-10807934.html Посилання скопійоване

Росія атакувала Чернігів, Кременчук і Запоріжжя / колаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/poltavskaOVA, t.me/zoda_gov_ua

Коротко:

Удар по центру Чернігова

У Кременчуці дрон влучив у багатоповерхівку

У Запоріжжі атаковано муніципальний автобус

У четвер, 29 жовтня, російські війська завдали ударів по Чернігову, Кременчуку та Запоріжжю. В результаті атак є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури. Про це повідомили представники місцевої влади.

Удар по центру Чернігова

Зокрема, сьогодні російські військові атакували центр Чернігова. Після удару в місті спалахнули пожежі. За попередніми даними, загинули дві людини, ще 22 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

відео дня

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Під удар потрапили звичайні мирні люди, які просто йшли на роботу, займалися своїми повсякденними справами, будували плани на день…", - написав він.

Брижинський назвав те, що сталося, терором проти мирного населення.

Удар по центру Чернігова / Фото: t.me/bryzynskyi

У Кременчуці дрон влучив у багатоповерхівку

У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник завдав удару по багатоквартирному житловому будинку. За попередньою інформацією, двоє людей загинули, ще дев’ятеро отримали травми. Серед постраждалих - шестирічна дитина.

Про наслідки атаки повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"У Кременчуці ворожий БПЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок", - написав він.

Крім того, у місті загорілися припарковані автомобілі. На місці події працюють екстрені служби.

У Кременчуці дрон влучив у багатоповерхівку / Фото: t.me/poltavskaOVA

У Запоріжжі атаковано муніципальний автобус

Російські військові застосували FPV-дрон для атаки на муніципальний автобус у Запоріжжі. В результаті удару постраждали четверо людей.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Спочатку він повідомив про поранення жінки та чоловіка, однак пізніше уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

Пізніше обласна влада повідомила ще про два удари по місту. Поранення отримали чоловіки віком 66 та 41 років. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У результаті російських атак у Запоріжжі також пошкоджено 15 транспортних засобів, складську будівлю та лінію електропередачі. На місці ударів виникла пожежа. Крім того, пошкодження отримала розташована поблизу багатоповерхова будівля.

У Запоріжжі атаковано муніципальний автобус / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Політолог пояснив, чому Росія погодилася повернутися до переговорів

Політолог Петро Олещук у статті для видання "Главред" припустив, що Росія може відновити тристоронні переговори з Україною та США в листопаді. Однак, на його думку, сам факт проведення зустрічей не стане свідченням реального прогресу у врегулюванні війни. Експерт вважає, що Кремль прагне створити у президента США Дональда Трампа враження про просування дипломатичного процесу, продовжуючи при цьому військові дії.

Як зазначив Олещук, ініціатива Москви провести новий раунд переговорів у першій половині листопада не свідчить про намір російського керівництва переглянути свою позицію щодо завершення війни. На думку політолога, Володимир Путін використовує дипломатичні контакти насамперед для того, щоб продемонструвати американському лідеру видимість успіхів у переговорному процесі.

Удари РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 19 жовтня російські війська завдали удару по Дніпру. Були пошкоджені приватні житлові будинки, а 84-річна жінка отримала поранення.

Російські окупанти у четвер, 29 жовтня, завдали удару безпілотником по залізничному вокзалу в Дніпрі. Відомо про 13 загиблих.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу в Дніпрі. "Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський поїзд. На жаль, на даний момент відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять осіб постраждали. Необхідні служби задіяні на місці", – написав Зеленський.

Читайте також:

Про особу: Віталій Дяківнич Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - начальник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року. Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2017–2020 роках навчався в Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року. У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька). З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання. У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА. З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області. 8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред