Камалія знялася на БТР у військовій формі і потрапила у скандал - що вона відповіла

Камалія зазнала чималої критики через відео під пісню "Самбука".

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Камалія - скандал / колаж: Главред, скріншот із відео

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Який ролик Камалії викликав шквал критики

Як співачка відповіла хейтерам

Відома українська співачка Камалія опинилася в центрі скандалу через своє нове відео в Instagram. Виконавиця опублікувала ролик, у якому у військовій формі співає пісню "Самбука", сидячи на бронетранспортері разом із захисниками. Кадри викликали хвилю обурення серед користувачів соцмереж.

Артистка поділилася відео з бійцями батальйону "Бісова дюжина" 12 ОВМБр, адресуючи їм теплі слова подяки за силу та мужність. Втім, підписники не оцінили різкий контраст між важкою військовою технікою, камуфляжем і розважальним характером треку "Самбука", під який було записано відео. Деякі користувачі назвали таку поведінку недоречною.

відео дня

Камалію захеїтили за відео у військовій формі / скрін з відео

Зірка не змовчала і різко відповіла критикам, нагадавши про свій статус волонтерки та практичну необхідність такого одягу на передовій.

"А чи не хотіли б ви поїхати до наших захисників, підтримати їх, допомогти? Що ви зробили, диванні критики?! Я не просто співачка, я - військовий волонтер і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені там з ними бігати? Одягнути концертну сукню та підбори?! І військова форма - це ще й безпека в лісі!" - різко відповіла Камалія.

Камалія - волонтерство / фото: instagram.com, bisovaduzina

Співачка додала, що у неї є офіційні волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади. За її словами, ідея зняти ролик під трек "Самбука" належала самим військовим, які теж прагнуть простих людських емоцій.

"Особливо боляче читати про "танці на кістках". Я глибоко поважаю пам’ять загиблих Героїв і біль їхніх родин. Розумію, що окремі слова пісні могли викликати болісні асоціації. Але не виривайте їх із контексту і не приписуйте нам презирства, якого не було!", - підсумувала виконавиця.

Відео Камалії дивіться тут.

Камалія / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що співачка Олена Тополя перенесла найближчі концерти свого туру. Зірка відверто зізналася підписникам, що зіткнулася з погіршенням самопочуття, через що їй тимчасово доведеться утриматися від виступів на сцені.

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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