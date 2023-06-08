З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в Україні

Острієн вважає, що дії російських окупантів "є прикладом провалу, навіть незважаючи на те, що Москва завдає Україні руйнівної шкоди".

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Армія РФ зазнає втрат в Україні / Колаж: Главред, фото УНІАН, Міноборони РФ

Армія диктатора Володимира Путіна за останні півроку війни проти України втратила 100 тисяч окупантів.

Як заявила заступник глави місії США при ОБСЄ Кортні Острієн, раніше всі думали, що у РФ "друга армія світу", проте це не так.

Кортні Острієн підкреслила, що війна Росії проти України стала не тільки стратегічним, а й військовим провалом.

"Росія часто стверджувала, що має другу за силою армію в світі, і багато хто вірив в це. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні", - сказала вона під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Укрінформ.

Острієн вважає, що дії російських окупантів "є прикладом провалу, навіть незважаючи на те, що Москва завдає Україні руйнівної, безглуздої і безпричинної шкоди".

Втрати російських військ

"За оцінками, втрати російських військ тільки за останні шість місяців склали понад 100 тис. осіб", – сказала представниця США при ОБСЄ.

Вона додала, що РФ зараз перебуває у набагато гіршому становищі порівняно з ситуацією, яка була до 24 лютого 2022 року. Це стосується військового, геополітичного та економічного становища.

Підрив Каховської ГЕС

Острієн засудила атаки Росії на цивільну інфраструктуру України. Підрив Каховської ГЕС вона назвала ще одним трагічним результатом неспровокованого, повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Саме тому, що у нас немає ілюзій з приводу устремлінь Путіна, ми вважаємо, що передумовою для змістовної дипломатії і реального світу є сильніша Україна, здатна стримувати і захищатися від будь-якої майбутньої агресії. Сполучені Штати вітають будь-яку ініціативу, яка допоможе посадити президента Путіна за стіл переговорів для участі в конструктивній дипломатії, якщо це допоможе знайти шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН", - сказала вона.

Втрати РФ

За даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії до ранку 8 червня становлять 212 760 окупантів. За минулу добу ряди "200-х" поповнили ще понад 730 російських загарбників.

Дивіться відео про те, коли може початися контрнаступ України:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що в околицях Бахмута Донецької області сили оборони України продовжують просуватися вперед і знищувати російських окупантів.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр відзначала, що на Бахмутському напрямку панує неспокійна ситуація, оскільки російські окупаційні війська збільшили частоту артилерійських обстрілів до рівня, схожого на той, коли місто-фортеця перебувало в найінтенсивніших бойових діях.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 1 червня повідомив, що окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя. Зміна формату пов'язана з виведенням підрозділів "Вагнера" і заміною їх на армійські і десантні частини. Сирський, який зараз знаходиться в зоні бойових дій, зазначив, що окупанти мають на меті перехопити ініціативу на полі бою.

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