Зміна формату операції у Бахмуті повʼязана із виведенням 'вагнерівців' - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.
"Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності",- повідомив Сирський в коментарі УП.
Командувач також наголосив, що тимчасово відбулася зміна формату операції і це повʼязано із виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини.
"Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя", - додав Сирський.
Сирський, зараз перебуває у зоні бойових дій. Він наголосив, що ворог має на меті перехопити ініціативу, щоб не допустити контрнаступальних дій ЗСУ та самому перейти у наступ.
Дивіться відео, як Бахмут став пасткою для окупантів:
Ситуація в Бахмуті
Нагадаємо, що Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.
Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.
Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.
ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.
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