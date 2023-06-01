Зміна формату операції у Бахмуті повʼязана із виведенням 'вагнерівців' - Сирський

Сирський, який зараз перебуває у зоні бойових дій, наголосив, що окупанти мають на меті перехопити ініціативу на полі бою.

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Сирський розповів про ситуація у Бахмуті / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, соцмережі

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що змінено формат операції на Бахмутському напрямку, тому спостерігається тимчасове затишшя.

"Ситуація на Бахмутському напрямку змінилася. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів. На перший погляд здається, що ворог відмовився від продовження наступальних дій на цьому напрямку, але це враження не відповідає дійсності",- повідомив Сирський в коментарі УП.

Командувач також наголосив, що тимчасово відбулася зміна формату операції і це повʼязано із виведенням підрозділів "Вагнера" та заміною їх на армійські та десантні частини.

"Тому нинішня ситуація може справляти враження затишшя. Але, нажаль, це лише тимчасове затишшя", - додав Сирський.

Сирський, зараз перебуває у зоні бойових дій. Він наголосив, що ворог має на меті перехопити ініціативу, щоб не допустити контрнаступальних дій ЗСУ та самому перейти у наступ.

Дивіться відео, як Бахмут став пасткою для окупантів:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті, що ЗСУ серйозно просуваються. Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів і значно посилив угруповання, але українські військові всі атаки відбивають.

Бійці ЗСУ тримаються на південному заході Бахмута і продовжують битися. У Бахмуті критична ситуація, йдуть важкі бої, сили оборони України тримають оборону в районі літака.

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в Бахмуті. ЗСУ вкрай важливо влаштувати силам окупантів у Бахмуті "мішок" і тримати їх у ньому якомога довше.

ЗСУ окупантів обходять з флангів та продовжують йти вперед на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута як міста свою військову місію повністю виконала, пояснила Ганна Маляр.

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