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Українські сили знищують ворога: генерал ЗСУ про просування вперед під Бахмутом

Олексій Тесля
30 травня 2023, 15:08 оновлено 30 травня, 16:03
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Олександр Сирський показав відео злагодженої роботи українських військових на лінії фронту.
Олександр Сирський, ВСУ
Олександр Сирський розповів про ситуацію в Бахмуті / Колаж фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , t.me/osirskiy

На околицях Бахмута Донецької області сили оборони України продовжують просуватися вперед і знищувати російських окупантів, повідомив командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський.

"Околиці Бахмута. Сили оборони продовжують просуватися вперед і знищувати ворога. Слава Україні!",- написав він у Telegram-каналі.

Разом з тим він також опублікував відео злагодженої роботи українських військових на лінії фронту.

відео дня

Зазначимо, що заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила раніше, що українські війська продовжують контролювати околиці Бахмута в південно-західній частині в районі "Літак".

Ситуація навколо Бахмута

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

У свою чергу гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

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