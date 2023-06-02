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Чи збереже Пригожин вплив через втрату боєздатності ПВК Вагнера: прогноз експерта

Анна Ярославська
2 червня 2023, 01:34
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Після поразки РФ у війні з'явиться велика кількість людей зі зброєю, які звикли вбивати.
Ігор Яковенко, Євген Пригожин
Ігор Яковенко оцінив, чи втратить Євген Пригожин політичний вплив / Колаж: Главред, фото: скріншот

ПВК "Вагнера" зазнала величезних втрат у боях за Бахмут Донецької області. Однак у ватажка найманців Євгена Пригожина не буде проблем з поповненням його власної "армії". Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив російський опозиціонер, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

За його словами, ЗСУ фактично розбили бойовиків Пригожина, проте становище ПВК ніяк не позначиться на впливі "кухаря Путіна".

"Головний ресурс Пригожина - його медіа, які можуть організувати PR в будь-яких умовах. Другий, не менш важливий ресурс - гроші. Пригожин володіє серйозними можливостями для отримання фінансових коштів", - сказав Яковенко.

Він пояснив, що Пригожин лише від Міноборони РФ отримав 5 мільярдів рублів і частину суми від 10 мільярдів рублів, які пішли на пірамідки в Бєлгородській області.

"По-друге, Пригожин отримує шалені гроші з Центральноафриканської Республіки, Малі, інших країн Африки та Близького Сходу. Гроші, золото та інші ресурси на території цих держав віддали на розграбування Пригожину", - сказав Яковенко.

Таким чином, маючи в своєму розпорядженні великі гроші, Пригожин здатний зібрати в ПВК Вагнера 50 тисяч осіб.

"Найближчим часом з'явиться багато сировини для Вагнера і 40 нових приватних військових компаній в Росії. Їх поповнять російські військові, які хлинуть з фронту після наступу української армії та поразки Росії. З'явиться велика кількість людей зі зброєю, які звикли вбивати. Їм більше нікуди буде діватися. Тому у Пригожина не буде проблем з поповненням його ПВК", - додав російський опозиціонер.

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, чим закінчиться конфлікт Пригожина і Міноборони РФ:

Вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Під час оборони Бахмута Збройні Сили України завдали непоправні втрати бойовикам з приватної військової компанії "Вагнер", хоча українські захисники не мали чисельної переваги на цьому напрямку. Згодом угруповання окупантів у Бахмуті буде розбите до кінця. Про це 21 травня заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

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