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Повторний наступ на Київ та мобілізація: найважливіше з інтерв'ю Залужного

15 грудня 2022, 16:14
Зараз важливим завданням для ЗСУ, є підготовка до можливого наступу РФ в лютому, щоб продовжувати війну, сказав Залужний.
Валерій Залужний
Валерій Залужний / Офіс президента

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію на фронті, нову мобілізацію та повторний наступ на Київ.

В інтерв'ю Economist Залужний заявив, що російська армія близько чотирьох років збирала ресурси для війни проти України. Однак вони вичерпали їх, не добившись практично ніякого результату.

"За моїми підрахунками, мабуть, роки за три з половиною-чотири вони їх (ресурси - ред.) інтенсивно збирали: людей, техніку, боєприпаси. Я думаю, що у них було ресурсів на три місяці, щоб досягти своїх цілей", - зазначив він.

Залужний підкреслив, що окупанти вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не домігшись практично ніякого результату. І це свідчить про те, що план був обраний невірно.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зараз Росії доводиться думати про те, як вийти з цієї ситуації.

"Пауза" на війні

Залужний зазначає, що на даний момент російська армія намагається всіма силами поставить війну в Україні "на паузу". Щоб домогтися цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягнули лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їх головної стратегічної проблеми.

"Вони хотіли взяти Київ. У військовому відношенні це було правильне рішення - найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я б зробив те саме. Я добре знаю Герасимова (главу Збройних сил Росії, - ред..) (не особисто, звичайно). Для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишилися. На сьогоднішній день ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвихідна ситуація для російської армії", - сказав він.

Мобілізація

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що у мене є. У мене достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..."- підкреслив Головнокомандувач.

Повторний наступ

Валерій Залужний в інтерв'ю також заявив, що Україна моніторить ситуацію навколо фронту і підготовки Росії до повторного наступу за допомогою партнерів.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. При цьому наступ може відбутися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також не виключають і південний напрямок.

"Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мене солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році", - зауважив Залужний.

Залужний зазначив, що незважаючи на погане оснащення, додаткова жива сила Росії створює для ЗСУ проблему. Згідно з оцінками, зараз ворог має в резерві близько 1,2-1,5 млн осіб.

"Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не сумніваюся, що вони знову підуть на Київ", - зазначив Залужний.

Загроза вторгнення військ Білорусі

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається в район Брестського полігону.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що маневрами білоруських військ Росія намагається відволікти Україну і змусити її тримати частину військ біля північного кордону і не перекидати на інші напрямки. А тим часом російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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війна в Україні Валерій Залужний війна Росії та України
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