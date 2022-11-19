Британська газета Financial Times випустила статтю про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Завдяки неординарній тактиці бойових дій, яку обрав головком ВСУ Валерій Залужний, українській армії вдалося змінити на свою користь хід повномасштабної війни з російськими агресорами. Про це йдеться в статті "Ми б'ємо їх з рогаток: український "залізний генерал" демонструє характер", яка опублікована на сайті авторитетного порталу Financial Times.
"За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом". Вміння Залужного адаптуватися до швидко мінливого поля бою було продемонстровано на Харківщині", – писали журналісти.
Крім того, аналітики стверджують, що тактика ЗСУ під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні зв'язки російських окупантів за допомогою високоточної західної зброї і одночасно уникнути величезних втрат серед українських бійців. Завдяки такому стану речей агресорам довелося з ганьбою тікати з Херсона і з усього правобережжя Дніпра.
Вони також відзначили, що для звільнення населених пунктів Харківської області ЗСУ вдалося зробити блискавичний контрудар ‒ і знову вийшло у них росіян бігти так швидко, що вони покидали своє озброєння, техніку, особисті речі і те, що награбували у мирних жителів. А на Херсонщині ЗСУ вже застосовували тактику повільного виснаження сил окупантів.
Високопоставлений американський військовий чиновник, який побажав залишитися невідомим, в коментарі журналістам високо оцінив здатність українського "залізного генерала" дуже швидко реагувати на пересування і невдачі російської армії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні повномасштабного військового вторгнення - коли окупанти розтягнули свої комунікацію та шляхи логістики. І відповідно, в кінцевому підсумку були розбиті ВСУ.
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з представником об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Міллі заявив - українські військові ні за яких умов не приймуть компромісних рішень і не зупиняться на своєму шляху до звільнення всіх українських територій.
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Виконавиця заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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