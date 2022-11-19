Валерій Залужний / Колаж фото УНІАН

Завдяки неординарній тактиці бойових дій, яку обрав головком ВСУ Валерій Залужний, українській армії вдалося змінити на свою користь хід повномасштабної війни з російськими агресорами. Про це йдеться в статті "Ми б'ємо їх з рогаток: український "залізний генерал" демонструє характер", яка опублікована на сайті авторитетного порталу Financial Times.

"За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом". Вміння Залужного адаптуватися до швидко мінливого поля бою було продемонстровано на Харківщині", – писали журналісти.

Крім того, аналітики стверджують, що тактика ЗСУ під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні зв'язки російських окупантів за допомогою високоточної західної зброї і одночасно уникнути величезних втрат серед українських бійців. Завдяки такому стану речей агресорам довелося з ганьбою тікати з Херсона і з усього правобережжя Дніпра.

Вони також відзначили, що для звільнення населених пунктів Харківської області ЗСУ вдалося зробити блискавичний контрудар ‒ і знову вийшло у них росіян бігти так швидко, що вони покидали своє озброєння, техніку, особисті речі і те, що награбували у мирних жителів. А на Херсонщині ЗСУ вже застосовували тактику повільного виснаження сил окупантів.

Високопоставлений американський військовий чиновник, який побажав залишитися невідомим, в коментарі журналістам високо оцінив здатність українського "залізного генерала" дуже швидко реагувати на пересування і невдачі російської армії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні повномасштабного військового вторгнення - коли окупанти розтягнули свої комунікацію та шляхи логістики. І відповідно, в кінцевому підсумку були розбиті ВСУ.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з представником об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Міллі заявив - українські військові ні за яких умов не приймуть компромісних рішень і не зупиняться на своєму шляху до звільнення всіх українських територій.

Українська попспівачка Jerry Heil (справжнє ім'я виконавиці - Яна Шемаєва) випустила новий трек з модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду".

Виконавиця заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Інші новини: