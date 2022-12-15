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Армія України готується до різних сценаріїв найближчими місяцями - Залужний

15 грудня 2022, 06:31
Українські війська докладають усіх зусиль для того, щоб стабілізувати ситуацію на сході країни, сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

ВСУ, Залужний
ЗСУ потребують техніки та озброєння-Залужний / Колаж 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Facebook в. Залужного

Збройні сили України готуються до різних сценаріїв, які можуть статися в найближчі місяці. Сили оборони продовжують працювати над стабілізацією ситуації на східному фронті. Про це заявив головнокомандувач українськими військами Валерій Залужний.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що поговорив телефоном з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем американської армією США в Європі генералом Крістофером Каволі.

За його словами, обговорювалися, в тому числі, питання передачі техніки і озброєнь, які потрібні Україні. Також Залужний і Каволі дали свої оцінки стратегічній обстановці на війні.

Головком ЗСУ зазначив, що армія працює над стабілізацією військової ситуації на сході України і готується до різних сценаріїв розвитку подій найближчими місяцями.

"Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці", - підкреслив Валерій Залужний.

Війна Росії проти України

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що директор держави-агресора Росії Володимир Путін вже програв на війні проти України по всіх напрямках.

Але буде ще багато боїв. Згідно з прогнозом Міллі, взимку українська армія і війська окупантів отримають можливість для проведення наступальних операцій.

Аналітики Інституту вивчення війни акцентували увагу на тому, що США переглядають свої оцінки з приводу готовності ЗСУ до зимового наступу. У Вашингтоні вказують на здатність української армії вести ефективні бойові дії.

У Forbes опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ в Запорізькій області. На думку журналістів, ЗСУ можуть ставити перед собою завдання звільнення більшої частини півдня і відтіснення російських окупантів до ділянки суші, що з'єднує Україну з окупованим Кримом.

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ЗСУ Валерій Залужний війна Росії та України
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