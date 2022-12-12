Перекидають техніку ближче до кордону з Україною: у Білорусі помітили активність військ РФ

Ближче до українського кордону перекидають 24 одиниці військової техніки РФ.

РФ перекидає свою техніку в Білорусі ближче до кордону з Україною/ Міноборони Білорусі, ua.depositphotos.com

Російські загарбники, які перебувають у Білорусі під виглядом навчань, перекидають свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Техніка рухається у район Брестського полігону.

Про це інформує "Беларускі Гаюн". Зазначається, що зафіксоване перекидання ближче до українського кордону 24 одиниць військової техніки. Зокрема, чотирьох тралів з танками Т-80, мінометної батареї, машин зв'язку, інженерної техніки.

Російські пропагандистські канали таку активність військових РФ у Білорусі пояснюють тим, що нібито почався черговий етап бойового злагодження так званого спільного Регіонального угрупування військ (сил) ЗС РФ та РБ.

"Анонсовано рух колон з військовою технікою дорогами країни і повідомляється, що вже сьогодні (12 грудн – ред.) перша колона з технікою ЗС РФ висунулась з району полігону "Обуз-Ліснівський" (Барановичський р-н, Брестська обл.) у бік полігону "Брестський" (Брестський р-н, Брестська обл.)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни раніше зазначали, що вступ Білорусі у війну проти України вкрай є малоймовірним. Режим Олександра Лукашенка продовжує виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску з приводу участі в бойових діях.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

Читайте також: