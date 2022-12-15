"Звичайний держиморда часів Петра I": Залужний жорстко вилаяв окупанта Суровікіна

Такий, чисто російський, підхід - управління солдатами страхом і насильством - не працює в українській армії, каже головком ЗСУ Валерій Залужний.

Валерій Залужний та окупант Суровікін / скріншот з відео та фото УНІАН

Головком української армії Валерій Залужний розповів, що вважає, що командувач російським окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін типовий держиморда - командир часів сумнозвісного російського царя Петра I. Таку думку Залужний висловив в інтерв'ю виданню The Economist.

"При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює", − сказав він.

За словами головкома Залужного, у ЗСУ все інакше. І часом 21-річні лейтенанти суворо командують чоловіками, які у віці від 50 до 60 років. А "тримати порядок кулаками і біцепсами" в ЗСУ не вийде.

"Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним - це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. Залишатися людиною, ставати лідером. Бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими, а потім намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую", − підсумував він.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з представником об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Міллі заявив - українські військові ні за яких умов не приймуть компромісних рішень і не зупиняться на своєму шляху до звільнення всіх українських територій.

До того українська попспівачка Jerry Heil (справжнє ім'я виконавиці - Яна Шемаєва) випустила новий трек з модним аранжуванням під назвою "Козацькому роду".

Виконавиця заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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