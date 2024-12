Втратили половину бронетехніки: в ISW сказали, що може вплинути на темпи атак армії РФ

Коротко:

Збільшення втрат бронетехніки у російської окупаційної армії у 2024 році може вплинути на темпи просування російських окупантів на низці ділянок фронту. Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначили, що джерело в соцмережах, яке відстежує російські військові склади за супутниковими знімками, 22 грудня поділилося оновленою оцінкою щодо ситуації на російських танкових і бронетанкових складах. Згідно з цією інформацією, на зберіганні в армії країни-агресорки Росії залишилося 47% довоєнних танкових запасів, 52% довоєнних запасів бойових машин піхоти і 45% довоєнних запасів бронетранспортерів.

Також зазначається, що російські загарбники використовували всі танки Т-90 і більшу частину танків Т-80, які вони мали до повномасштабного вторгнення. Але на зберігання досі залишається багато старих танків Т-72, Т-64/62 і Т-54/55. В ISW вважають, що окупанти можливо не можуть застосовувати цю техніку, тому що вона могла деградувати під впливом погоди та з плином років.

Аналітики зазначили, що вони не мають можливості незалежно перевірити характеристику якості різних російських танків і бронемашин, яка була надала згаданим джерелом. Адже російські окупанти можуть використовувати старі танки, щоб ремонтувати новіші моделі. В Інституту вивчення війни наголосили, що цей фактор важко визначити тільки на основі супутникових знімків.

Крім цього, у російських окупантів також можуть бути додаткові бронемашини і танки на критих складах, які не можна відстежити із супутників, додали в ISW.

Раніше повідомлялося, що РФ проводить розвідку боєм – в ЗСУ розповіли, чи готує ворог наступ на Херсон. Штурми РФ на Херсонщині мають характер "розвідки боєм", спрямованої на виявлення українських вогневих позицій та особливостей оборони, розповів Владислав Волошин.

Також раніше Главред повідомляв, що у ЗСУ сказали, що стримує лінію фронту. Станіслав Бунятов заявив, що створені у польових умовах технічні засоби допомагають завдавати ворогу критичне ураження.

Нагадаємо, ворог користується умовами та змінює тактику – стало відоме головне завдання росіян. Завдання росіян – повністю вийти на річку Оскіл.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.