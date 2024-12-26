Ворог користується умовами та змінює тактику: відоме головне завдання росіян

Завдання росіян - повністю вийти на річку Оскіл.

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Ситуація біля річки Оскіл / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Головне із заяви майора ЗСУ:

Окупанти почати проводити штурми на техніці

Росіяни намагаються пробитися до річки Оскіл

ЗСУ зараз складно проводити розвідку підходів

Через погодні умови війська країни-агресора Росії знову стали собі дозволяти проводити штурми українських позицій на техніці. Про це розповів заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін, передає hromadske.radio.

За його словами, росіяни намагаються пробитися до річки Оскіл, щодня проводячи штурми, а зміна погодних умов зменшує можливості контролю передньої лінії.

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"Основна складність - погодні умови, тому що зараз складно проводити розвідку підходів, адже погодні умови не дозволяють. Дуже велика втрата Мавіків... Якщо раніше техніки майже не було, а ворог наступав пішими групами. Ворог користується погодними умовами. Це небезпечні речі, коли ворог опиняється на техніці в тебе за спиною. Дуже складно потім зачищати місцевості, і це призводить до додаткових втрат. Важко проводити стабілізаційні дії, не зазнавши втрат. Ворог теж стріляє, у нього є артилерія, дрони, є скидання", - наголосив він.

Військовий додає, що завдання росіян - повністю вийти на річку Оскіл.

"Вони зухвало переходять річку, крадучи човни в місцевого населення, і це переміщення буває складно виявити. Це більше загрожує Куп'янську, і вони це намагаються робити ближче до Борової. Росіяни намагаються розширювати свій плацдарм", - підкреслив Жорін.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська на Херсонщині щоденно проводять розвідку боєм і невеликими штурмовими групами намагаються прорвати оборону ЗСУ. Проте наразі ознак масштабної підготовки до форсування Дніпра немає.

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що на Покровському напрямку РФ зосередила три російські загальновійськові армії, але попри постійні атаки ворожих військ немає ні безпосередньо у місті, ні на його околицях.

Водночас, в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" повідомили, що українські військові продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. На жаль, деякі з позицій там були втрачені.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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