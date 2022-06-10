УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в Україні

10 червня 2022, 18:29

СБУ прослухала одного із загарбників, підрозділ якого було перекинуто з Київського напрямку до Донецької області.

війська рф, війна в Україні
Окупант зізнався дружині, що у нього вже "п'ятий рівень бомжа" / pixabay, ВСУ

Війська Росії, які втекли з Київського напрямку до Донецької області, втратили бойовий дух і вважають, що вони стали бомжами. Загарбникам не подобається жити в лісі в окопах з комарами і кліщами. Про це свідчить перехоплений Службою безпеки України аудіозапис спілкування одного з окупантів зі своєю дружиною.

Як повідомляє СБУ, командир танка окупаційної армії РФ, підрозділ якого було перекинуто з-під Києва до Донецької області, сказав дружині, що бойовий дух загарбники вже втратили.

читайте такожПутінські солдати мало не вбили свого генерала, який гнав їх у бій - перехоплення СБУ"Вже ні в кого не бойовий (настрій). Все вже [дістало] (неценз.) тут усіх", - каже дружині окупант.

Також він розповів, що російські військові окопалися в лісі і змушені "жити, як бомжі".

"У мене вже п'ятий рівень бомжа", - каже окупант, відзначаючи, що сусідити доводиться з кліщами і комарами.

"Очевидно, окупанти воліють "воювати" з мирними жителями в їх будинках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів", - підкреслили в СБУ.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ не можуть піти в широкомасштабний наступ на зайняті військами РФ території. Причиною тому є брак зброї. У окупантів серйозна перевага в озброєннях, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов стверджує, що ЗСУ для контрнаступу потрібно багато зброї. Це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також військові літаки, танки і тисячі безпілотників. Крім того, потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. На Донбасі у російських військ серйозна артилерійська перевага над українськими військовими підрозділами. Без вирішення проблеми зі зброєю ЗСУ буде складно зупинити наступ РФ, не кажучи вже про контрнаступальну військову операцію.

Главред рекомендує:

СБУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:29

Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в Україні

18:28

Заллють потужні дощі з грозами: українців попередили про різке похолодання і назвали терміниВідео

18:01

Один пост про війну за весь час і суцільне свято: як живе Ліза Ющенко

18:00

Росінвестор Diia City Токарєв літав до Криму, має нерухомість в РФ і батька, наближеного до Кремля – ЗМІ

17:53

У разі успіху на Донбасі РФ може атакувати Дніпро, Запоріжжя та Одесу - розвідкаВідео

Реклама
17:42

Росія зможе воювати нинішніми темпами ще рік, їх мета - вся Україна - ГУРВідео

17:31

Україні незабаром можуть надати ППО, яке завадить РФ бити ракетами і авіацією – нардепВідео

17:30

Бомжацький фашизм Росії: як режим Путіна увібрав у себе найгіршеПогляд

17:15

Ніно Катамадзе приїхала підтримати Україну: де виступить співачка

17:10

Олег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман та коли весілля

17:09

Чи зможуть окупанти прорватися до Одеси через Миколаїв: Кім озвучив сценаріїВідео

16:55

Гуркіт і клуби диму: у Донецьку прогриміли вибухи біля офісу ватажка "ДНР" ПушилінаВідео

16:41

Батько дізнався, що сини на фронті, і теж пішов воювати: вони разом у лавах ЗСУ б'ють війська РФВідео

16:27

Вантаж 200 для Липецької області: ЗСУ ліквідували командира з медроти рашистівВідео

16:25

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

16:01

Переможниця "Холостяка" Шульгіна показала тіло після пологів

15:36

Глава Міноборони Британії про війну з РФ: ЗСУ можуть вибити окупантів з ДонбасуВідео

15:32

"Взагалі дика дурість": Гіркін повідомив про безпорадність "армії ДНР" на ДонбасіВідео

15:28

Агутін відповів на чутки про еміграцію

15:25

Хочете "зберегти обличчя" Путіну - віддайте Браденбург чи Піренеї: Польща рознесла "поступки" МосквіВідео

Реклама
15:15

У Білорусі може повторитися "український сценарій": "влада піде вперед з автоматами" - ЛукашенкоВідео

15:06

Цинізм зашкалює: пропагандисти зняли на руїнах Азовсталі україномовний кліп на пісню "Пливе кача"Відео

14:59

Новий наступ на Київ: у Міноборони спрогнозували терміни повторного штурму РФВідео

14:49

"М'яса хочеться!": окупанти їдять собак, поки їх командири заробляють на продажі сухпайківВідео

14:44

Місячний календар на липень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

14:37

Зеленський вдарив санкціями по Путіну і його свиті: Лавров вибухнув істерикоюВідео

14:33

Втопили з гірею: на Херсонщині рашисти катували та вбили підполковника поліції - члена ТрОВідео

14:30

"Я звертаюся до Алли Борисівни": пропагандист Соловйов просить Пугачову "відкрити рот"

14:30

Прикмети на 11 червня: що не можна робити на Троїцьку батьківську суботу і як не потрапити в бідуВідео

14:29

У Росії зіштовхнулися з дефіцитом високоточних крилатих ракет - розвідка

14:23

Більше немає бажання ховати зморшки і сивину: Брежнєва розповіла про нову себе

14:23

Чому справжнім наступником Путіна може стати збирач фекалійПогляд

13:53

Мисливець за ворожими "птахами": боєць армії України знищив 9 безпілотників РФВідео

13:50

Зрадника наздогнала карма: ЗСУ знищили командира взводу окупантів з Луганська з позивним СватВідео

13:46

Від сильного удару з дитини спало взуття: у Польщі трамвай збив 11-річну українку

13:17

Троїцька батьківська субота в 2022 році – дата, традиції і заборони дня

13:00

Гороскоп на завтра, 11 червня 2022: Левам – плітки, Терезам - вдалий збіг, Козерогам - несподівані зізнанняВідео

12:53

Україна може отримати нову партію САУ Caesar: ЗСУ з їх допомогою знищили 80 одиниць техніки РФВідео

12:46

Колишній Брітні Спірз намагався зірвати її весілля

12:46

Росія підіймає ставки на переговорах своїм "смертним вироком" іноземцям у "ДНР" - МВСВідео

Реклама
12:37

ЗСУ можуть пустити на дно весь Чорноморський флот РФ: Жданов назвав умовуВідео

12:24

Чому українка Лорак мовчить про війну: вчителька зі школи співачки назвала можливу причину

12:22

Повня у червні 2022: чого потрібно уникати, щоб не накликати бідуВідео

12:10

Близького до Медведчука політтехнолога Погребинського підозрюють у держзрадіФотоВідео

11:58

Регіна померла: Серьга розповів, після якого випадку ведуча перестала існувати для нього

11:57

Орбан визнав право України захищатися від РФ, але одразу закликав "не фінансувати війну"Відео

11:47

Путін переплутав століття, або Навіщо бункерний дід почав війнуПогляд

11:36

"Скло бите Лукашенко в суп сипав!": Макаревич повідомив, як "провернув держпереворот у Білорусі"

11:12

Вижив тільки один, інші – під завалами: ЗСУ успішно знищили групу вагнерівців на ЛуганщиніВідео

10:28

"У нього виходить": Роднянський пояснив, чому Медведєв хоче "виглядати ідіотом"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти