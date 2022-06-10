Втратили бойовий дух і стали "бомжами": окупант РФ розповів дружині, як живе в лісі в Україні

Окупант зізнався дружині, що у нього вже "п'ятий рівень бомжа" / pixabay, ВСУ

Війська Росії, які втекли з Київського напрямку до Донецької області, втратили бойовий дух і вважають, що вони стали бомжами. Загарбникам не подобається жити в лісі в окопах з комарами і кліщами. Про це свідчить перехоплений Службою безпеки України аудіозапис спілкування одного з окупантів зі своєю дружиною.

Як повідомляє СБУ, командир танка окупаційної армії РФ, підрозділ якого було перекинуто з-під Києва до Донецької області, сказав дружині, що бойовий дух загарбники вже втратили.

читайте такожПутінські солдати мало не вбили свого генерала, який гнав їх у бій - перехоплення СБУ"Вже ні в кого не бойовий (настрій). Все вже [дістало] (неценз.) тут усіх", - каже дружині окупант.

Також він розповів, що російські військові окопалися в лісі і змушені "жити, як бомжі".

"У мене вже п'ятий рівень бомжа", - каже окупант, відзначаючи, що сусідити доводиться з кліщами і комарами.

"Очевидно, окупанти воліють "воювати" з мирними жителями в їх будинках, щоб комфортно проживати і зручно грабувати. А наші захисники швидко переселили їх до комарів і кліщів", - підкреслили в СБУ.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що ЗСУ не можуть піти в широкомасштабний наступ на зайняті військами РФ території. Причиною тому є брак зброї. У окупантів серйозна перевага в озброєннях, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов стверджує, що ЗСУ для контрнаступу потрібно багато зброї. Це сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також військові літаки, танки і тисячі безпілотників. Крім того, потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. На Донбасі у російських військ серйозна артилерійська перевага над українськими військовими підрозділами. Без вирішення проблеми зі зброєю ЗСУ буде складно зупинити наступ РФ, не кажучи вже про контрнаступальну військову операцію.

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