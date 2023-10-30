Втрата Криму і "коридору" на півдні: Ягун назвав фатальний удар для режиму Путіна

Країна-агресорка Росія починала війну проти України не просто для того, щоб забрати Крим, зазначив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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Навіть втрата "суходільного коридору" до Криму стане ударом для Путіна - Ягун / Главред

Втрата контролю над окупованим Кримом або так званого суходільного коридору російських військ на півострів стане серйозним ударом по Володимиру Путіну і його режиму в Росії. Загарбникам важливий коридор до півострова і можливість забезпечення території водою. Про це заявив колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що фатальним ударом для Путіна і його режиму може стати не тільки захід ЗСУ до Криму, але і втрата "суходільного коридору" до захопленого півострову.

"Втрата Криму і навіть суходільного коридору до нього буде серйозним ударом по Путіну. Адже ця війна починалася для того, щоб не просто забрати Крим, а отримати суходільний коридор до нього, постачання півострова водою і електрикою і по можливості відрізати Україну від морів, щоб вона крутилася в степах і лісостепу Полтавщини і Житомирщини. Розрахунок був на це", - підкреслив Віктор Ягун.

Раньше генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення Путіна.

На його думку, такий варіант розвитку подій можливий у разі військової поразки військ РФ на полі бою або значних економічних проблем всередині російської держави.

Також Віктор Ягун пояснив, у чому проблема Кремля щодо відсторонення Путіна від влади.

На думку генерала, у кремлівських башт немає легітимної заміни Путіну.

Дивіться чат з Віктором Ягуном на Главреді:

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