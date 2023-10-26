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Чорне море - центр майбутнього: у США закликають допомогти Україні вигнати РФ з Криму

Яна Ставська
26 жовтня 2023, 15:41
Окремо сенатори обговорили загрозу Китаю для України. Дискусія тривала у межах стратегії США щодо Чорноморського регіону.
Чорне море - центр майбутнього: у США закликають допомогти Україні вигнати РФ з Криму
Україна готується звільняти Крим військовим шляхом / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Вікіпедія

Американські сенатори під час слухань у підкомітеті Конгресу США з питань Європи і регіональної безпеки погодилися, що США повинні допомогти Україні "виштовхнути Росію з Криму", назвавши Москву головною загрозою безпеки Чорноморського регіону наразі.

Як пише Голос Америки, під час цієї дискусії йшлося, зокрема, про фінансування комплексної міжвідомчої стратегії США щодо Чорноморського регіону у рамках оборонного бюджету країни.

Сенатор-республіканець Піт Рікеттс заявив, що Росія становить найбільшу загрозу миру та стабільності в Чорному морі. А Китай зі свого боку демонструє "бажання простягнути свої щупальця в регіон".

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Водночас помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн наголосив, що Америка "прагне безпечного, процвітаючого, демократичного Чорного моря, глобально пов’язаного з ринками по всьому світу. Для цього потрібна свобода навігації. Загрозою цьому наразі є Росія".

Своєю чергою, сенаторка-демократка Джин Шагін зауважила, що "Чорноморський регіон є критично важливим, оскільки завжди був у сфері уваги Володимира Путіна, котрий слідує своєму агресивному плану… і бачить його у своїй орбіті, вважає його стратегічно важливою частиною своєї "імперії".

Сенатори нагадали про окупацію Росією низки приморських регіонів, зокрема Криму, шкоду, якої завдав Кремль світу, блокуючи морський експорт українського агропродовольства, а також транспортування боєприпасів РФ цим шляхом.

Врешті, дійшли вони до висновків, підтримка України матиме вирішальне значення як для безпеки Чорного моря, так і для інтересів самих США.

Про Китай

Спілкувалися сенатори і про подальшу загрозу Китаю для України і Заходу. На думку політиків США, Пекін захоче втрутитися у післявоєнну "розбудову" України, але лише з метою збору розвідданих про українські та іноземні військові можливості та розширення свого впливу на Чорноморський регіон.

США, наголосив Рікеттс, мають цьому завадити, самотужки інвестувавши 60 млрд доларів, щоб Україна "могла стати на ноги".

"Майбутнє Чорного моря залежить від (імовірності) поразки Росії в Україні. І оскільки Україна продовжує свій довгостроковий план виштовхнути Росію з Криму, вона має зробити це за непохитної американської підтримки", - наголосив Рікеттс.

Джеймс О’Браєн додав, що успіх економіки України напряму залежить від Чорного моря.

"Отже, якщо ми хочемо, щоб Україна почала самостійно платити за більшу частину своїх витрат, шлях до цього лежить, зокрема, через Чорне море", - додав він.

Презентована стратегія США щодо Чорноморського регіону передбачає, зокрема, фінансування ініціатив вздовж його узбережжя стосовно експорту збіжжя, енергетичної безпеки, ядерного палива та інших сфер, а також для стійкості демократій власними життями".

Деокупація Криму

Україна не приховує, що має намір звільняти Крим військовим шляхом - через відрізання логістики південному окупаційному контингенту.

Паралельно Україна завдає потужних ударів по інфраструктурі Чорноморського флоту і військовим об'єктам Криму, де розмістилися російські війська.

Протягом останнього часу було атаковано штаб ЧФ, суднобудівний завод,кораблі росіян у Чорному морі, аеродроми на півострові, загарбані ВКС РФ, Кримський міст, через який угрупування ворога перевозить боєприпаси та особовий склад.

Керівник ГУР Кирило Буданов висловлював сподівання, що ЗСУ вдасться вигнати Росію з Криму до настання зими, однак згодом змінив прогноз. Разом з тим, країна-агресорка як альтернативу Керченському мосту пробує збудувати альтернативний сухопутний шлях залізничного сполучення з Росії через південні окуповані українські території до півострова.

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війна в Україні новини США Чорне море війна Росії та України
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