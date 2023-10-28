"Прибрати Путіна дуже просто": генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема Кремля

Китай свого часу зробив ставку на чинного прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, але після цього його різко загнали у тінь, сказав Віктор Ягун.

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У Росії не можуть знайти наступника Путіна - Ягун / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Ягуна, Кремль

Російські "еліти" могли б усунути Володимира Путіна від влади, проте на даний момент у них немає ким його замінити. Прибрати Путіна дуже просто, але замінити його легітимною кандидатурою складно. Китай придивлявся до кандидатури прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, але його загнали у тінь. Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що Путін поки що вигідний баштам Кремля, оскільки вони не знають, ким його замінити. Китайці звернули увагу на прем'єр-міністра Мішустіна, втім, після цього в Росії його відсунули у тінь.

"Вони просто не можуть домовитися про те, хто замінить Путіна, тому що просто немає якісної заміни. Якби була хоч якась якісна фігура, то інша справа. Китайці, наприклад, звернули увагу на Мішустіна, але після цього його відразу так загнали у тінь, що в російській пресі про нього навіть не згадують. Напевно, якщо запитати у росіян про те, хто такий Мішустін, половина не зможе сказати. Там більше пишуть про якогось умовного Патрушева, ніж про Мішустіна", - пояснив експерт.

Також він додав, що проблема не в усуненні Путіна, а в наявності легітимного наступника.

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"Прибрати Путіна дуже просто, в цьому нічого складного немає. Складніше визначити, хто його замінить і зможе бути легітимним", - підкреслив Віктор Ягун.

Нагадаємо, раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман сказав, що російські війська перед виборами Путіна в Росії в березні 2024 року можуть піти у наступ на сході. За його словами, у російській державі багато проблем, тому окупанти спробують таким чином підняти "бойовий дух".

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що у разі смерті Путіна виконуючим обов'язки президента РФ стане прем'єр-міністр. На даний момент цей пост займає Михайло Мішустін.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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