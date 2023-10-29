УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення Путіна

Андрій Ганчук
29 жовтня 2023, 11:30
Третій сценарій, за якого хтось у Росії зважиться на ліквідацію Володимира Путіна, є малоймовірним, вважає генерал-майор запасу Віктор Ягун.
Путін, Ягун
Повалити Путіна і знищити його режим дозволять тільки поразки військ РФ на полі бою і економічні проблеми у РФ - Ягун / Колаж: Главред, фото: Facebook в. Ягун, скріншот YouTube

Існує два шляхи повалення Володимира Путіна і припинення існування його режиму в країні-агресорі Росії. Перший передбачає значні перемоги ЗСУ на полі бою, другий – серйозні економічні проблеми всередині РФ. Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що усунути Путіна і знищити його режим можна тільки у разі реалізації двох сценаріїв.

"Є два шляхи: значні перемоги Збройних сил України на полі бою і значні економічні негаразди у Російській Федерації. Інших шляхів немає", - вважає Ягун.

Також він додав, що є і третій, малоймовірний сценарій, за якого хтось ліквідує Путіна.

"Третій - малоймовірний: хтось візьме на себе відповідальність і табакеркою шандарахне по голові Путіна, і всі скажуть: "Ой, бачите, як негарно вийшло", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться відео, в якому Ягун назвав сценарії повалення Путіна:

Крах режиму Путіна

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що Володимира Путіна відсторонить від влади його ж оточення після поразки у війні проти України. За його словами, Кремль всі проблеми звалить на Путіна і буде домовлятися із Заходом.

Також він розповів, хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде. Ейдман нагадав, що за Конституцією РФ пост президента в разі його смерті займає на тимчасовій основі чинний прем'єр. Зараз прем'єр-міністр - Михайло Мішустін.

Відсторонити Путіна дуже просто, вважає Віктор Ягун. Втім, проблема полягає в тому, що у кремлівських башт немає легітимної кандидатури, яка могла б замінити чинного директора РФ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін Віктор Ягун війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:22 Світ
Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

12:11 Синоптик
У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:08

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка: деталі

12:52

Брат Кейт Міддлтон вперше показав сина та розкрив незвичайне ім'я первістка

12:44

Тільки геній знайде всі помилки на цьому зображенні: головоломка, яка вас заплутає

12:36

Гороскоп на листопад 2023: Левам - веселощі, Скорпіонам - самотність

12:23

Місячний календар 30 жовтня 2023: Місяць попереджає про травми та яскраві знайомства

Війна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – ГетьманВійна триватиме весь 2024 рік, Україна переможе, а ЗСУ можуть зайти до Росії – Гетьман
12:22

Три етапи на шляху до перемоги та дуети з тренерами: деталі суперфіналу Голосу країни-13

12:22

Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

12:11

Аномальна температура битиме рекорди: українцям назвали дати потепління

11:58

Забудьте про отруту по всьому дому: як позбутися від мишей за допомогою солі

Реклама
11:46

У ЗСУ підтвердили перші застосування РФ БПЛА "Изделие-53" - ворог б'є по "арті"

11:30

Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення ПутінаВідео

10:28

"Перетнули червоні лінії": Іран пригрозив Ізраїлю війною

10:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 30 жовтня до 5 листопада: кому з неба впадуть гроші

10:17

"Тут без варіантів": у Повітряних силах сказали, чи готова Україна до потужних атак РФ

09:49

У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний заводВідео

09:40

Церковне свято 30 жовтня: що не можна робити на Зіновія і Зіновію

09:28

Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

09:27

Як за 3 хвилини зрозуміти, що куряче яйце зіпсувалося

09:09

В Авдіївці настільки потужних атак за 9 років не булоПогляд

08:52

РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами: у ЗСУ розповіли про наслідки

Реклама
08:35

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом - Генштаб

07:40

"Изделие-53": війська РФ почали застосовувати оновлений дрон-камікадзе - ISW

07:11

Помер актор Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі"

06:49

Чи чекати Третьої світовоїПогляд

06:30

Що надіти 29 жовтня, щоб успіх переслідував весь рік: прикмети і заборони дня

05:00

Що робити, якщо продувають пластикові вікна: спосіб, про який мало хто знає

04:20

"Змінить дуже багато": соціолог пояснив, як смерть Путіна вплине на продовження війни

03:10

Чутки про смерть Путіна, як відповідь ВашингтонуПогляд

02:55

Чим відрізняється морська харчова сіль від звичайної: про це мало хто навіть здогадувався

02:14

"Не може тривати довго": Ейдман спрогнозував, чи будуть в РФ приховувати смерть Путіна

01:35

Майор ЗСУ розповів, де росіяни можуть наступати напередодні перевиборів ПутінаВідео

28 жовтня, субота
23:47

Підривають себе гранатами: полонений росіянин розповів, як загарбники бояться ЗСУ

23:05

РФ стягнула резерви на два напрямки: офіцер ЗСУ попередив про загрозу штурму

22:39

Балачки про контрнаступ зіграли проти насПогляд

22:29

"Ми точно не підемо на Мінськ-3": Ягун розповів, чи дасть Захід виграти війну УкраїніВідео

22:17

​Замість звичайного Оселедця під шубою, приготуйте цю закуску: рецепт просто космічнийВідео

21:50

Скандальний таксист накинувся на "хейтерів" і записав дивне відео українськоюВідео

21:11

Як в ніч на 29 жовтня залучити велику удачу: прикмети під час переведення годинників

21:04

Цвіль і бруд розчинятися на очах: як почистити резинку в пральній машині, 3 народні способи

20:43

"Втрати ворога зростають": генерал ЗСУ назвав напрямок наступу Сили оборони

Реклама
20:17

"Захід виростив монстра": Лавров зробив очманілу заяву про Зеленського

19:55

Спалювали окупантів разом з технікою: ЗСУ вийшли на нові рубежі під Лиманом

19:30

Штормовий вітер та підтоплення: в Україні бушуватиме негода

18:47

"Прибрати Путіна дуже просто": генерал СБУ Ягун пояснив, в чому проблема КремляВідео

18:43

"Перед Кремлем стоїть примітивне завдання": Подоляк розповів, чого добивається РФ

17:57

Чому у котів сухий ніс: як зрозуміти, що у тварини температура

17:54

РФ стягнула 100-тисячні резерви й націлилася на захоплення ключового міста України

17:54

Хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде: експерт назвав наступника

17:15

Божевільна головоломка для справжніх геніїв: треба за 30 секунд знайти 5 кішок

17:04

У Литві висміяли Захарову з її погрозами та натякнули на трибунал для Путіна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти