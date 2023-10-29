Генерал СБУ Ягун назвав два сценарії повалення Путіна

Третій сценарій, за якого хтось у Росії зважиться на ліквідацію Володимира Путіна, є малоймовірним, вважає генерал-майор запасу Віктор Ягун.

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Повалити Путіна і знищити його режим дозволять тільки поразки військ РФ на полі бою і економічні проблеми у РФ - Ягун / Колаж: Главред, фото: Facebook в. Ягун, скріншот YouTube

Існує два шляхи повалення Володимира Путіна і припинення існування його режиму в країні-агресорі Росії. Перший передбачає значні перемоги ЗСУ на полі бою, другий – серйозні економічні проблеми всередині РФ. Про це заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що усунути Путіна і знищити його режим можна тільки у разі реалізації двох сценаріїв.

"Є два шляхи: значні перемоги Збройних сил України на полі бою і значні економічні негаразди у Російській Федерації. Інших шляхів немає", - вважає Ягун.

Також він додав, що є і третій, малоймовірний сценарій, за якого хтось ліквідує Путіна.

"Третій - малоймовірний: хтось візьме на себе відповідальність і табакеркою шандарахне по голові Путіна, і всі скажуть: "Ой, бачите, як негарно вийшло", - підкреслив Віктор Ягун.

Дивіться відео, в якому Ягун назвав сценарії повалення Путіна:

Крах режиму Путіна

Російський соціолог Ігор Ейдман вважає, що Володимира Путіна відсторонить від влади його ж оточення після поразки у війні проти України. За його словами, Кремль всі проблеми звалить на Путіна і буде домовлятися із Заходом.

Також він розповів, хто стане біля керма Росії, якщо Путіна не буде. Ейдман нагадав, що за Конституцією РФ пост президента в разі його смерті займає на тимчасовій основі чинний прем'єр. Зараз прем'єр-міністр - Михайло Мішустін.

Відсторонити Путіна дуже просто, вважає Віктор Ягун. Втім, проблема полягає в тому, що у кремлівських башт немає легітимної кандидатури, яка могла б замінити чинного директора РФ.

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