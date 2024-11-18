Світло вимикатимуть на постійній основі: експерт озвучив невтішний прогноз

Ситуація в енергосистемі після вчорашньої масованої ракетної атаки Росії стабілізована.

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Графіки відключень електроенергії можуть бути на постійній основі / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Значне похолодання вплине на енергетичну систему України

Відключення світла можуть бути на постійній основі

У разі значного зниження температури повітря, варто бути готовими до того, що в окремих регіонах України одна черга відключень електроенергії буде діяти постійно. Про це повідомив Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики в етері "Громадського радіо".

За словами експерта, подібний сценарій з відключеннями в окремих регіонах - не оптимістичний, а саме реалістичний. Водночас якщо ворог здійснюватиме нові атаки на енергосистему України — всі прогнози зміняться.

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Харченко додав, що ситуація в енергосистемі після вчорашньої масованої ракетної атаки Росії стабілізована. Однак потрібно розуміти, що відновлення потрібен час.

"Ми маємо розуміти, що вчора по енергосистемі випустили 120 ракет та багато дронів. Безумовно, наявний захист дуже потужно спрацював разом із ППО. Вдалося захистити більшу частину ключових елементів і високовольтних мереж, і генеруючих потужностей", — пояснює експерт.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, 18 листопада в усіх регіонах України будуть вимушено застосовуватися графіки відключень світла. Причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Згодом в Укренерго повідомили, що на Прикарпатті не застосовуватимуться графіки відключень електроенергії. Також Івано-Франківській та Чернівецькій областях графіки відключень світла скасовано до окремої вказівки.

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев повідомив, що у Києві та області завтра-післязавтра можливе скасування графіків відключень світла. Він зазначив, що енергетики зараз докладають зусиль для швидкого ремонту пошкоджених об’єктів після ударів країни-агресорки Росії.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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