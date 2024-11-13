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Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта

Анна Косик
13 листопада 2024, 03:03
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Проведення ремонтних робіт на енергооб'єктах будуть відображатися на впровадженні відключень.
Блекаут, лампочка
Наслідки від війни Україна в енергетичному плані відчуватиме ще кілька років / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сказав Корольчук:

  • Ремонтні роботи на енергооб'єктах України продовжуються
  • Зростання споживання породжуватиме відключення

З огляду на поточний стан енергосистеми, тривалість можливих відключень електроенергії під час ремонтних робіт може бути більш відчутною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, У випадку підвищення споживання, як це спостерігалося влітку, існує ймовірність відновлення відключень. Однак тривалість і частота таких заходів залежатимуть від технічного стану системи та обсягів навантаження.

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Експерт наголосив, що наразі багато уваги приділяється розподільній генерації. З одного боку, це може сприяти частковому зниженню навантаження на енергосистему, але з іншого – приватні виробники електроенергії, які інвестували в будівництво генераційних потужностей, імовірно, продаватимуть електроенергію за вищою ціною, щоб компенсувати свої витрати.

Після війни наслідки ударів по енергетиці все ще будуть відчутні: прогноз експерта
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Корольчук додав, що навіть за найоптимістичніших умов, якщо війна завершиться, Україні доведеться ще як мінімум два роки відчувати її наслідки, хоча, ймовірно, вже в більш легкому форматі.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нагадаємо, про те, що Київ та Львів опинилися перед загрозою блекауту напередодні зими заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, у цих містах найскладніша енергетична ситуація серед усіх міст України.

Раніше Главред писав, що українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії і якщо ворог націлиться на атомні блоки, то це зупинить роботу українських АЕС.

Напередодні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що Україна приклала чимало зусиль задля покращення захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак, а також підготувала аварійні бригади. Тому ймовірність багатогодинних відключень світла вкрай низька.

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Хто такий Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

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свет Юрій Корольчук новини України відключення світла
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