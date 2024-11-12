Українцям загрожуватиме затяжний блекаут: чим небезпечні удари Росії по АЕС

У разі пошкодження атомних блоків, електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, фактично буде колапс в енергосистемі.

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Українцям може загрожувати блекаут / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ключові тези:

РФ може атакувати атомні обʼєкти України

Українцям загрожуватиме блекаут

Ремонт АЕС може тривати близько двох тижнів

Українські атомні електростанції перебувають у постійній небезпеці через повітряні атаки Росії. В інтервʼю Главреду енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що подібний сценарій реальний, адже від країни-агресора можна чекати чого завгодно.

Експерт припускає, якщо ворог націлиться на атомні блоки, то це зупинить роботу українських АЕС.

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"Навіть якщо в градирню запустять пару ракет, які умовно відібʼють шматок бетону, то станція вже буде зупинена до зʼясування усіх обставин та ступені пошкоджень. І це одразу стане причиною відключень.", - пояснює Корольчук.

Він додає, якщо будуть виведені з ладу дві АЕС, тоді українцям загрожуватиме блекаут.

"Хоча українські АЕС можуть працювати по одній, що доволі складно, але це буде великий обсяг виробництва електроенергії, для якої має бути споживач. З іншого боку, навіть якщо такі удари будуть завдані, теоретично та практично ремонт може зайняти тиждень-два. Тож вважайте, що протягом цього часу кожен житиме, як може.", - розповів енергетичний експерт.

Корольчук підкреслює, без АЕС буде важко забезпечити електроенергією усіх споживачів. У разі пошкодження атомних блоків, електроенергія буде подаватися за жорсткими графіками, але першочергово нею будуть забезпечувати важливі інфраструктурні обʼєкти, по суті це буде колапс.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Росія готує удар по АЕС - новини за темою

До слова, те, що Росія готує удари по українських АЕС, уже підтверджувала українська розвідка. Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, зазначав, що РФ фотографувала об'єкти атомної генерації за допомогою китайських супутників. За його словами, йдеться про три атомні електростанції. Однак РФ, імовірно, атакуватиме не безпосередньо ядерний об'єкт, а обладнання, яке забезпечує стабільне електроживлення АЕС.

Як раніше писав Главред з посиланням на полковника НГУ Артема Ілюхіна, всі українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною бійців Нацгвардії. Це й не дивно, адже потрібно бути готовими до всього, зокрема, й найгіршого сценарію.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомляв, що окупанти найближчим часом можуть вдарити крилатими ракетами по Україні. РФ вже накопичила 117 ракет Х-101. Він зазначив, що цих ракет може вистачити на два масованих обстріли. Востаннє подібні атаки відбувались 2 місяці тому.

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Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центра политических исследований "Новая Волна", Центра политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", которая входила в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", которая входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и является монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год — начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года — один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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