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Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Руслана Заклінська
9 листопада 2024, 00:30
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Дефіцит електроенергії або атаки РФ можуть призвести до ризику блекауту та ускладнять доставку тепла і води до міст, заявив Станіслав Ігнатьєв.
Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше
Два міста України напередодні зими опинилися на межі блекауту / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне із заяви:

  • У Києві та Львові найскладніша енергетична ситуація перед зимою
  • Ситуацію може ускладнити дефіцит електроенергії та атаки РФ на енергетичну інфраструктуру

Київ та Львів опинилися перед загрозою блекауту напередодні зими. У цих містах найскладніша енергетична ситуація серед усіх міст України. Про це заявив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE".

"У важкій ситуації знаходиться місто Львів, у надважкій ситуації знаходиться місто Київ", - наголосив фахівець.

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Ігнатьєв зазначив, що ситуацію може ускладнити дефіцит електроенергії або атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Це в свою чергу поставить під загрозу постачання тепла до міст.

За його словами, ситуація в Києві є "надскладною". Ігнатьєв зауважив, що для аварійного енергозабезпечення столиці необхідно щонайменше 150 МВт генерувальних потужностей.

"Тих самих газопоршневих установок, щоб забезпечити насосну групу "Теплокомуненерго", житлових будинків і водопостачальної організації, коли не буде стійкого електропостачання або через дефіцит електричної енергії. І ми скоро це відчуємо: або через обстріли, а можливо, це буде синергія цих двох факторів. Тому необхідно забезпечити доставку теплоносія в кожну оселю, а для цього необхідна електрична енергія. На превеликий жаль, ані місто Київ, ані місто Львів, точно знаю, що не пройшли це випробування", - пояснив він.

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше
Генерація електроенергії в Уркаїні / Інфографіка: Главред

Хто такий Станіслав Ігнатьєв?

Станіслав Ігнатьєв - голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation.

Відключення світла в Україні - прогнози

Нагадаємо, 4 листопада в "Укренерго" повідомили про зростання споживання електроенергії в Україні через похолодання. За словами заступника міністра енергетики Романа Андарака, система працюватиме стабільно, якщо Росія не завдасть масованих ударів по енергосистемі.

Також, за словами радника прем'єр-міністра Юрія Бойко, взимку в Україні можливі відключення світла за графіками, залежно від погоди та морозу. При температурах до -5°C Україна може пройти зиму без значних обмежень, але при морозах від -10°C і нижче можливий дефіцит електроенергії, що призведе до введення графіків обмежень.

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів України оновив порядок визначення пріоритетних об’єктів для електропостачання. Згідно з новою постановою від 1 листопада 2024 року, об’єкти сил безпеки, оборони та мобільні оператори не підпадають під графіки відключень електрики.

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