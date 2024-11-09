Відключення світла по 20 годин на добу: Харченко пояснив, чого чекати насправді

Україна підготувала протиповітряну оборону та енергетичну інфраструктуру до найгірших можливих сценаріїв.

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Енергетики готуються пройти зиму без довготривалих відключень / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Будь-який зі сценаріїв відключень світла можливий через загрозу атак РФ

Україна підготувала ресурси для екстреного відновлення електропостачання

В Україні відбулося покращення протиповітряного захисту енергетики

Видання Politico опублікувало статтю, нібито на Україну чекає одна з найскладніших зим, коли відключення світла триватимуть по 20 годин на добу. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко оцінив такий сценарій.

Він розповів 24 каналу, що ймовірність такого розвитку подій досить мала через низку факторів. Зокрема, Україна приклала чимало зусиль задля покращення захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак, а також підготувала аварійні бригади.

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"Чи вони взагалі неможливі (найгірші сценарії - Главред)? Ні, вони можливі. Але ймовірність таких сценаріїв я б оцінював, як досить низьку", - додав Харченко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Тож уникнути відсутності тепла у домівках, зупинки критично важливих підприємств та нової хвилі виїзду українців за кордон у пошуках прихистку Україні, найімовірніше, вдасться.

Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Сценарії відключень світла в Україні взимку

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом "Укренерго" зима 2024-2025 очікується однією з найважчих за останні три роки. В "Укренерго" готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цього періоду.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що Київ та Львів опинилися перед загрозою блекауту напередодні зими. У цих містах найскладніша енергетична ситуація серед усіх міст України.

Напередодні заступник міністра енергетики України Роман Андарак зауважив, що енергосистема і надалі працюватиме стабільно, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме масованих ударів по Україні та не пошкодить суттєво енергосистему.

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