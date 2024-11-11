Щоденні відключення світла: Харченко пояснив, чи вплине імітація атак РФ на систему

Україна вибрала тактику вживати заходів перед атаками ворога, аніж потім отримувати дуже серйозні наслідки для енергосистеми.

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Ворог навряд чи зможе імітувати удари на щоденній основі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що сказав Харченко:

Графіки відключень врятували Україну від серйозних проблем в енергосистемі

Ворог, найімовірніше, може імітувати атаки надалі, але не щодня

У понеділок, 11 листопада, в деяких областях України вперше за довгий час ввели графіки аварійних відключень світла, що були пов'язані із загрозою ударів країни-агресора Росії.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив у коментарі "РБК-Україна" чим було спричинене таке рішення та чи можуть імітації атак РФ призвести до щоденних відключень.

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"Це результат того досвіду, який енергетики отримали під час цієї війни і зараз зрозуміло, яким чином краще оперувати енергосистемою. Власне, цим займається диспетчерський центр "Укренерго", який розробив велику кількість різних сценаріїв для різних варіантів атак, для різних варіантів фокусів цих атак і відповідно реагує відповідно загрозі", - зауважив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Харченко наголосив, що українські енергетики вже не вперше практикують такі відключення, адже вони довели свою ефективність. Тим паче, що сьогодні були зафіксовані удари РФ, ворог спрямував "Шахеди" на кілька енергетичних об'єктів. Але завдяки фізичному захисту серйозних руйнувань не було.

Якщо говорити про можливість постійних відключень через імітацією РФ атак, директор Центру досліджень енергетики вважає такий сценарій малоймовірним.

"Чесно скажу, що я не впевнений, що вони зможуть часто імітувати такі масовані вильоти. Просто тому, що будь-яке обладнання, не тільки енергетичне, зношується. І кожен виліт, як я розумію, добре старих бомбардувальників, це для них теж навантаження", - сказав він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, що попри зростання споживання в усіх регіонах України через похолодання в "Міненерго" заявили, що система і надалі працюватиме стабільно, якщо країна-агресор Росія не завдаватиме масованих ударів по Україні та не пошкодить суттєво енергосистему.

Раніше Олександр Харченко заявив, що ймовірність 20-годинних відключень світла в Україні взимку досить мала через низку факторів. Зокрема, Україна приклала чимало зусиль задля покращення захисту енергооб'єктів від можливих ворожих атак, а також підготувала аварійні бригади.

Напередодні Главред писав, що голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив, що Київ та Львів опинилися перед загрозою блекауту напередодні зими. У цих містах найскладніша енергетична ситуація серед усіх міст України.

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Хто такий Олександр Харченко Олександр Харченко - директор Центру досліджень енергетики, експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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