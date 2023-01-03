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"Розуміють, що програють": українські розвідники спрогнозували, куди будуть наступати вороги

3 января 2023, 01:35
Російські окупаційні війська можуть зробити чергову спробу наступу на території України одночасно з півночі і сходу, кажуть розвідники.
ВСУ, вороги
Українські розвідники спрогнозували, куди будуть наступати вороги / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російські окупанти цілком здатні зробити чергову спробу наступу на райони України - одночасно з півночі і сходу. Про це заявив представник Головного управління розвідки українського Міноборони Андрій Черняк, повідомляє "РБК-Україна".

Він підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру закінчувати війну проти України.

Як каже Черняк, за оцінками розвідки, у 2023 році ворог може здійснити наступ одночасно з півночі та сходу, а також спробує захопити всю Донецьку область.

За словами офіцера, зараз головне питання полягає в тому - на яких територіях України російська армія планує наступати в 2023 році. Українські розвідники припускають, що нові атаки ворогів відбудуться на півночі або сході.

"Такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові", – запевнив Черняк.

Водночас представник ГУР назвав малоймовірним наступ підрозділів ЗС РФ з Білорусі, бо там не зосереджена достатня кількість ворожих сил і засобів.

Розвідник впевнений, що у 2023 році російські військові злочинці намагатимуться утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого півострова Крим та захопити всю Донеччину. Однак, на його думку, ще раз форсувати Дніпро і атакувати Херсон ворогам вже не вдасться.

"Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують", – підсумував Черняк.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначав, що країна-агресор Росія продовжить бити ракетами по критичній інфраструктурі України. Однак інтенсивність таких обстрілів зменшиться, адже в РФ вже "дуже туго" з ракетами, а Іран досі не дав для них ті ракети, на які вони розраховують.

До того міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував новий ракетний удар, який російські окупанти завдали по Україні 29 грудня. Він підкреслив, що українські сили збивали, збивають і будуть збивати російські безпілотники, ракети, літаки і вертольоти.

Інші новини:

ЗСУ ГУР війна Росії та України
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