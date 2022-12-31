Путін влаштує "м'ясорубку": експерт назвав умову перемоги України у війні

Росія навряд чи доб'ється будь-якого прогресу в 2023 році, вважає Дмитро Горенбург.

Названо умову перемоги України у війні з РФ / сайт Кремля, Міноборони РФ

Україна має шанси швидше добитися перемоги у війні з РФ, заявив експерт Дмитро Горенбург з Центру військово-морського аналізу.

Він вважає, що це може статися, якщо Захід дійсно надасть далекобійну зброю, а не боятиметься "ескалації конфлікту". Таку думку він висловив у коментарі Newsweek.

"Я згоден з тим, що Росія навряд чи доб'ється будь-якого прогресу цієї весни або взагалі в 2023 році, якщо вже на те пішло. Однак я дещо менш впевнений в тому, що Росії не вистачає робочої сили і припасів, щоб протриматися", — упевнений аналітик.

Водночас він попередив про те, що у РФ вистачить сил на те, щоб воювати тривалий час, навіть якщо українські сили будуть просуватися.

У свою чергу професор політології та міжнародних відносин в Університеті Джорджа Вашингтона Генрі Хейл каже, що РФ може мобілізувати додаткові ресурси навіть в умовах санкцій. Але Путін, на його думку, все одно в дуже важкій ситуації.

"Путін може захотіти кинути своїх молодих людей в м'ясорубку, щоб відбити наступ України, але призов на військову службу пов'язаний з ризиком, особливо коли причина не та, за яку, на думку більшості росіян, вони і їхні близькі повинні померти", — додав експерт.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив про те, що Росія вже програла війну, розв'язану проти України.

Він вважає, що мобілізація в РФ тільки відтягує її поразку в часі.

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак заявив, що після завершення гарячої фази війни протистояння з російською армією триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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